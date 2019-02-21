搞丟林鳳嬌相簿 高愛倫遭成龍追討

2019年02月21日 04:10 中國時報 劉育良 報導

資深媒體人高愛倫出書《此刻最美好》，揭露40年來和大牌藝人互動的小故事，日前她錄中視《改變的起點》，自爆搞丟了林鳳嬌3本珍藏相簿，連成龍來台拍片也追著高愛倫說：「那3大本相簿，還不趕快還來！」

高愛倫當年是大牌記者，和林青霞、林鳳嬌、彭雪芬等人建立深厚交情。有回寫林鳳嬌長篇連載報導，林鳳嬌交給高愛倫珍貴的童年照片，沒想到刊登後，高愛倫忙著搬家，相簿就這麼不見了，直到現在，林鳳嬌對高愛倫的開場白永遠是「妳搞丟了我3本相簿！」不過，成龍拍片遇上版權糾紛，只有高愛倫仗義直言敢寫出來，也算是還了林鳳嬌一個人情。

24日辦簽書會

高愛倫從報界退休時的一場歡送會上，藝人閨蜜盡是座上賓，當時大家都希望盡快把高愛倫「嫁掉」，彭雪芬說：「愛倫，妳如果結婚的話，喜宴的錢，我全部幫妳出！」伍思凱說：「我免費幫妳唱歌！」張小燕更加碼：「我免費幫妳主持！」只見高愛倫不疾不徐消遣自己：「你們說的都有了，但完全白搭，因為明明知道我就缺個新郎，蓄意把我『看扁了』。」結果大家的祝福完全應驗。

高愛倫覺得活在當下，處處充滿此刻最美好的歡樂，在開心寫作出書、上節目之後，似乎又將出現下一個繁華。24日下午3點，高愛倫將為《此刻最美好》舉行簽書會，在松菸誠品書店她和讀者舉行面對面互談、互動，讓大家見識到她在美好文字之外、談笑風生的另一面。

(中國時報)