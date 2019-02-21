《滾滾紅塵》數位修復版重現經典

2019年02月21日 04:10 中國時報 李承陽 報導

集結金獎影帝后林青霞、秦漢、張曼玉主演的愛情經典《滾滾紅塵》，充滿了傳奇作家兼該片編劇三毛的浪漫因子，她透露：「片中林青霞拿火柴棒當眉筆和張曼玉因為燙壞頭髮而拿電熨斗燙平，其實很多都是我自己做過的事情。」這些率性的舉動，也成了當年少女們憧憬的樣貌。

當年瓊瑤片男神秦漢和影壇笑匠吳耀漢在電影裡扮演情敵，吳耀漢奮不顧身只為了照顧林青霞，讓粉絲分成了兩派擁護，不過三毛卻仍被秦漢的一句：「從今以後妳就是我的故鄉。」感動到哭得痛徹心肺。《滾滾紅塵》曾奪下金馬獎8項大獎殊榮，數位修復版3月8日上映。

(中國時報)