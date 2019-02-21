羅大佑攜同門 撒百萬紅包
種子音樂前天舉辦春酒活動，現場眾星雲集。
種子音樂19日舉辦春酒活動，現場眾星雲集，包括羅大佑、林明禎、張與辰、黑嘉嘉、女團「ALL-RANGE」等人出席，而吳克群、阿杜、陶喆等雖未到場歡慶，但心與公司同在也都大方提供紅包，種子群星共捐出了逾百萬的獎金，慰勞員工1年來的辛苦，讓大家都十分開心喜獲新春紅包。
春酒宴上，眾人都熱情又唱又跳，有員工穿著高中制服翻唱ALL-RANGE的〈櫻花草〉還嗨跳手勢舞，炒熱氣氛，ALL-RANGE感動表示：「謝謝種子音樂準備的節目與照顧。」甚至還有同事搞笑模仿張與辰的黑白頭髮，在頭上貼了白色的紙片自彈自唱，張與辰笑說：「我覺得很有趣、很有才，很感謝員工的表演。」
林明禎籌備健身書
當天恰巧也是元宵節，全體人員一起團圓吃飯，種子音樂董事長吳鋒開心表示：「去年我們代理發行約2、300首歌，每首歌都是各位的努力，希望我能夠繼續帶著種子音樂的同事一起繼續服務音樂人，期盼今年各位能有更好的成績。」此外，林明禎透露正在忙籌備將推出健身書，羅大佑接下來則將繼續展開「當年離家的年輕人—青春無悔追夢」2.0版巡迴演唱會。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。