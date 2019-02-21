羅大佑攜同門 撒百萬紅包

2019年02月21日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

種子音樂前天舉辦春酒活動，現場眾星雲集。

種子音樂19日舉辦春酒活動，現場眾星雲集，包括羅大佑、林明禎、張與辰、黑嘉嘉、女團「ALL-RANGE」等人出席，而吳克群、阿杜、陶喆等雖未到場歡慶，但心與公司同在也都大方提供紅包，種子群星共捐出了逾百萬的獎金，慰勞員工1年來的辛苦，讓大家都十分開心喜獲新春紅包。

春酒宴上，眾人都熱情又唱又跳，有員工穿著高中制服翻唱ALL-RANGE的〈櫻花草〉還嗨跳手勢舞，炒熱氣氛，ALL-RANGE感動表示：「謝謝種子音樂準備的節目與照顧。」甚至還有同事搞笑模仿張與辰的黑白頭髮，在頭上貼了白色的紙片自彈自唱，張與辰笑說：「我覺得很有趣、很有才，很感謝員工的表演。」

林明禎籌備健身書

當天恰巧也是元宵節，全體人員一起團圓吃飯，種子音樂董事長吳鋒開心表示：「去年我們代理發行約2、300首歌，每首歌都是各位的努力，希望我能夠繼續帶著種子音樂的同事一起繼續服務音樂人，期盼今年各位能有更好的成績。」此外，林明禎透露正在忙籌備將推出健身書，羅大佑接下來則將繼續展開「當年離家的年輕人—青春無悔追夢」2.0版巡迴演唱會。

(中國時報)