盧廣仲假裝輸球送暖鄰居
盧廣仲20日出席心路基金會「第七屆好天天齊步走」活動記者會，邀請大眾一起健走，打造友善環境，支持障礙者參與社會。他透露以前隔壁鄰居就是心智障礙，家裡是低收入戶，也沒什麼朋友，但盧廣仲平常會找他打球，甚至拿存了很多年的零用錢幫他買衣服，在對方生日那天故意輸球送給他。
平常盧廣仲都是笑口常開，很少公開展現負面情緒，「可能因為小時候遇到霸凌，從小就培養要趕快把不好的情緒消化掉。」他心情不好就睡覺，若身邊的工作人員也遇上低潮，還會在公司即興演唱「難聽」的歌逗樂大家。
過年期間盧廣仲陪著爸媽去走春，遇上粉絲要合照，他都大方答應，自虧：「過年嘛，當成包紅包的概念，相信大家看到我都很喜氣，有種看到年獸的感覺，因為我牙齒太多。」
他4月將在台北小巨蛋連唱3場，8月也將首度攻上高雄巨蛋，去年他表示靠著「擦地板」健身，今年他依然「推薦」這個方法，打趣說換擦窗戶也能達到訓練肌肉的效果，但也強調「健身主要不是為了要脫，是為了肌耐力。」
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。