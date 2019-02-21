盧廣仲假裝輸球送暖鄰居

2019年02月21日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

盧廣仲20日出席心路基金會「第七屆好天天齊步走」活動記者會，邀請大眾一起健走，打造友善環境，支持障礙者參與社會。他透露以前隔壁鄰居就是心智障礙，家裡是低收入戶，也沒什麼朋友，但盧廣仲平常會找他打球，甚至拿存了很多年的零用錢幫他買衣服，在對方生日那天故意輸球送給他。

平常盧廣仲都是笑口常開，很少公開展現負面情緒，「可能因為小時候遇到霸凌，從小就培養要趕快把不好的情緒消化掉。」他心情不好就睡覺，若身邊的工作人員也遇上低潮，還會在公司即興演唱「難聽」的歌逗樂大家。

過年期間盧廣仲陪著爸媽去走春，遇上粉絲要合照，他都大方答應，自虧：「過年嘛，當成包紅包的概念，相信大家看到我都很喜氣，有種看到年獸的感覺，因為我牙齒太多。」

他4月將在台北小巨蛋連唱3場，8月也將首度攻上高雄巨蛋，去年他表示靠著「擦地板」健身，今年他依然「推薦」這個方法，打趣說換擦窗戶也能達到訓練肌肉的效果，但也強調「健身主要不是為了要脫，是為了肌耐力。」

(中國時報)