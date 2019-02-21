卡卡退婚 2度掰了未婚夫

2019年02月21日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

女神卡卡（左）和克里斯汀1月底還公開出席頒獎典禮，不到一個月宣告破局。（法新社）

女神卡卡（Lady Gaga）今年原本愛情事業兩得意，在獎季以《一個巨星的誕生》多次入圍最佳女主角，也拿下數個影后獎座，去年底又和經紀人克里斯汀卡林諾（Christian Carino）甜蜜訂婚，有望在今年升格為人妻，數天前卻傳出感情觸礁，《時人》雜誌向她的經紀人證實2人已經分手，卡卡第二次訂婚確定喊卡。

卡卡去年10月才證實與好萊塢王牌經紀人克里斯汀卡林諾（Christian Carino）訂婚，1月金球獎時還甜蜜攜手出席，2月葛萊美獎時已經不見此景，卡卡獨自現身，獲獎時也未感謝未婚夫，指間更少了價值不菲的訂婚戒指。頒獎前卡林諾則被目擊和一名棕髮美女在西好萊塢夕陽塔飯店共進晚餐，2人十指緊扣表現親熱，數天後就傳情變。

感情路坎坷

據美媒報導，身旁人士透露他們已經分開「一陣子」，也強調沒有任何戲劇性的故事。卡卡2016年也在訂婚後和前男友泰勒基尼（Taylor Kinney）分手，才女的感情之路始終坎坷。

卡卡於情人節秀出手上新刺青，是4個音符「GAGA」的樂譜，但《一個巨星》的影迷們「腦洞大開」，認為該串音符和身兼導演的主角布萊德利庫柏（Bradley Cooper）有關。因4個音符在高音譜上是GAGA，但在低音譜即是「BCBC」，懷疑2人因電影產生情愫，不過一切僅止於推測，布萊德利從不避諱帶女友出席典禮，還經常大秀恩愛。

(中國時報)