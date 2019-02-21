白潤音磨舌功台語練到哭
9歲童星白潤音繼電影《上岸的魚》、《龍先生》後，一改憂鬱臉，在新片《媽媽加我等於10》中變身來自鄉下，滿口台語的野生小屁孩，和張甯演出母子，片中張甯在按摩院上班，他跟著媽媽流連按摩院，甚至對大人爆粗口撂台語說：「你是在靠夭喔！」
因為角色設定台語必須講得超溜，原本完全不會說台語的白潤音，特地去找語言老師上了2個月的課，學習宜蘭腔，他在片中有百分之九十都是台語台詞，多數是硬背起來的，幾次被老師挑剔發音到最後哭出來，另外還要學習講台灣國語，壓力不小。
為戲苦練射彈弓
除了學台語，白潤音還練了一個特殊技能「射彈弓」，為了演活這個愛射彈弓的小屁孩，他的父親白爸在開拍前帶著他到公園練習射擊，自備寶特瓶、鐵罐等目標物，練到百發百中，從黃豆、彈珠、咬到變硬的口香糖都是他的子彈，白爸還補充說：「他這次表演方式是目前最外放的，跟本性差距最大，他本人是守規矩的好孩子。」
電影較可惜的是，雖然獲得優良電影劇本的優等獎，想要拚院線上映，但因實際拍攝時出現溝通問題，拍出來成為溫馨小品，最終無緣在院線上映。
(中國時報)
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