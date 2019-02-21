阿部寬來台嘆年過50身體虛

2019年02月21日 04:10 中國時報 （溫博鈞）

阿部寬身高189公分，昨一登場就站出巨星氣勢。（陳俊吉攝）

日本男星阿部寬20日來台代言空調新品，去年他來台時遇花蓮地震，他熱血捐款賑災，記者會上也略顯嚴肅，這回記者會上顯得輕鬆許多，身著一襲深灰西裝帥氣登場。廠商致贈他春節應景金豬吉祥飾品，他現學現賣以中文說了兩次「諸事圓滿」，獲現場熱烈掌聲，他笑容滿面點頭向大家致謝。

去年他受本報專訪時自比「不冷不熱室溫27度男」，今年54歲的他表示對睡眠品質與空氣流通更為要求，「現在我50多歲了，抵抗力弱時容易感冒，對肉眼看不到的空氣潔淨度更加要求，也會意識到空調設備的外觀是否兼具設計感。」

阿部寬去年主演《半澤直樹》池井戶潤原著改編日劇《下町火箭》續篇，繼前作後再度飾演堅持夢想的火箭開發研究者，帶領平凡員工極盡心力製造設備的熱血故事，多次獲收視之冠，廣受觀眾好評。

阿部寬畢業於日本中央大學工程學部，演繹起《下》劇角色入木三分，成為他代表佳作。他表示：「劇中角色對工業產品製作投注生命，讓我也對製造品背後的故事有更深一層的感動。」今年他期望自己「繼續演出高質感的好作品。」

(中國時報)