屈中恆以為妻「又有了」被嚇壞
果陀劇場20日晚舉行春酒，合作班底曾國城、卜學亮、屈中恆、郭子乾、黃嘉千、郎祖筠、王曉書、蔡燦得、竇智孔、夏宇童等皆共襄盛舉，屈中恆被問及孫鵬回歸《國光幫幫忙》及傳出身體狀況不佳，「我都是看新聞才知道，目前聽說新春第一次錄他會回來。」聽到孫鵬受邀到能仁家商當客座講師，他也大器說：「樂觀其成，鵬哥的表演很棒啊。」
屈中恆提到前兩天被老婆Vicky嚇壞，因她說生理期沒到，他笑虧「應該是停經吧」，當時嚇得以為「又有了」，心想恐怕要賣血，現在已4個女兒，如果再來1個，他就要開始演八點檔賺奶粉錢，結果是Vicky記錯時間，讓他虛驚一場。他年前至今胖3公斤，3月8、9日將演出《上帝的兒女》，怕戲服穿不下，這2周要開始跑步瘦身。
郎祖筠在台上跳霹靂舞，現場笑聲不斷，蔡燦得因流感失聲，笑說要用「最後的聲音」向劇團致謝，曾國城見狀搞笑充當手語翻譯，故意翻譯說蔡燦得熱愛吻戲，請導演加戲，她受訪時用「筆談」，透露今與竇智孔赴新加坡演出，劇中飾演直播主，台詞很多，讓她傷透腦筋，竇智孔接一部舞台劇生一個，現有2個兒子，黃嘉千昨開玩笑鼓勵他繼續生下去。飲酒過量 有害健康
(中國時報)
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