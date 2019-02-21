大師時代結束 時尚回歸專業

2019年02月21日 04:10 中國時報 陶福媛 報導

今年香奈兒春夏高訂秀上，當時由香奈兒工作室創意總監Virginie Viard（左）單獨謝幕，當時就讓時尚圈對老佛爺健康狀況有種種揣測。（CFP）

香奈兒2018年Metiers d'art工坊系大秀回卡爾拉格斐的故鄉德國漢堡舉辦，他謝幕時領著疼愛的Hudson Kroenig，一起接受觀眾起立鼓掌。（CFP）

卡爾拉格斐天馬行空的想像不僅在服裝設計，也在秀場空間，這是2017年秋冬的宇宙風格主題。（CFP）

卡爾拉格斐經典時尚金句

香奈兒藝術總監「老佛爺」Karl Lagerfeld卡爾拉格斐在巴黎辭世，除了生前時尚作品讓人讚歎他的智慧與天份，本報特地盤點他的人生格言，從中汲取時尚養分與人生智慧。

卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）的去世，代表一個時尚世代的結束。

早期的時尚圈，設計師位高權重、備受禮遇，他們是引領時尚的靈魂人物，是一手創造流行的領袖。拉格斐於1965接手FENDI，隨後在1983年接下香奈兒，他以叛逆顛覆的手法詮釋兩大精品，將品牌帶領到全新的境界，不僅打破成規身兼兩大精品的創意總監而不被質疑，且都是「終身契約」，執掌設計大權直到人生謝幕為止，放眼時尚圈可說是絕無僅有，更別提出門總是前呼後擁，出國有私人專機接送等等禮遇，在時尚圈享有如神一般的尊榮地位，也都是當前設計師望塵莫及的。

老佛爺尊榮無人能及

如今，時尚精品的集團化導致時尚產業質變，進而改變當今設計師的位階與命運。頻頻汰換設計師已是精品業常態，能撐到3年就要偷笑了。尤其股票上市的精品，更是一切向錢看，數字決定設計師的去留，沒賺錢，第一個被砍的就是設計師，就算賺了錢，也會莫名其妙丟工作，經營層怕設計師勢力坐大，難以掌控。

這也難怪很多設計師入主精品後，第一件事就是改LOGO，HediSlimane將聖羅蘭的Yves去掉變成「Saint Laurent」，後來跳到Celine又把LOGO改了一番；Raf Simons也不遑多讓，把Calvin Klein的LOGO全部改成大寫；BURBERRY去年迎來新任總監Riccardo Tisci，同樣一來就把LOGO改了，似乎都想藉此宣示些什麼，不願只是短暫停留的過客。

大師各據山頭年代結束

隨著資訊平台開放，社群輿論迅速發酵，以往被神化的設計師明星紛紛步下神壇，取而代之的是專業抬頭。最典型的例子莫過於GUCCI大膽啟用默默無聞的Alessandro Michele，自從他接下創意總監大位，GUCCI每季呈兩位數字爆炸型成長，以復古華麗的詭異時尚成為千禧世界眼中最夯的時尚精品，短短3年，就將品牌推上最新高峰。

這也難怪香奈兒在卡爾拉格斐去世後，第一時間就宣布由他生前的左右手Virginie Viard接棒，而非大家猜測的設計明星Phoebe Philo、Haider Ackermann和Alber Elbaz，即可瞧出明星設計師已不再是時尚圈唯一的答案。

Virginie Viard與卡爾拉格斐合作長達30年，對香奈兒的了解無人能出其右，曾被卡爾拉格斐推崇是「最重要的人」，時尚專業備受肯定，去年10月香奈兒春夏大秀上，卡爾拉格斐更牽著她的手一同謝幕，不僅是他欽定的接班人，同時也搭上時尚專業抬頭的大趨勢。

卡爾拉格斐的去世，代表時尚大師各據山頭的年代已經結束，未來將不會再有「時尚大師」，而是時尚精品聘雇的「設計師」，而且任期愈來愈短。不過，時尚流行本來就是喜新厭舊、不斷汰舊迎新，一個世代的結束，也就代表另一個全新世代的來臨，換個角度想，也許未嘗不是件好事。

(中國時報)