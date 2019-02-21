Galaxy Fold來了 三星首支摺疊手機

2019年02月21日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

三星昨（20日）在美國舉行Galaxy Unpacked發表會，一口氣推出Galaxy S10（左起）、S10+、S10e、S10 5G共4款新旗艦。（三星提供）

三星Galaxy Unpacked發表會推出Galaxy Watch Active（左起）、Galaxy Fit、Galaxy Fit e及Galaxy Buds等全新智慧穿戴裝置。（三星提供）

Galaxy S10+及S10均加入超聲波螢幕指紋辨識，記錄使用者的3D指紋特徵，雖然技術比過去光學辨識更繁複，但解鎖速度卻相當快。（翻攝三星Galaxy S10+手機畫面）

Galaxy S10系列搭載全新的Bixby日常行程智慧助理，只要在進階功能中，打開Bixby日常行程，即可看到如早安、工作、駕駛中等各種場景，Bixby會建議使用者該時間常使用的APP，用戶也能通過自行設定，讓個人生活更便利。（翻攝三星Galaxy S10+手機畫面）

Galaxy S10系列搭載反向充電功能，不管有線無線均可為其他手機或3C用品充電，其無線充電功能，能夠讓擁有QI無線充電功能的行動裝置充電，就算插線也能沒問題，而且打開的按鍵就在下拉的快捷欄裡，一鍵即可開啟反向充電功能，在只剩30%時就會停止供電，為手機保留電力，圖為三星全新的支援無線充電的Galaxy Buds無線耳機。（翻攝三星Galaxy S10+手機畫面、石欣蒨攝）

三星昨（20日）在美國舉行Galaxy Unpacked發表會，一如傳聞推出Galaxy S10+、S10、S10e及品牌首款5G手機S10 5G共4款新旗艦，外界最期待的摺疊手機Galaxy Fold也正式登場。三星表示，這次新機更導入品牌自家Dynamic AMOLED螢幕技術，同時還獲得HDR 10+認證，希望全新世代的S10系列能為消費者帶來猶如頂級電視般的視聽饗宴。

摺疊後4.6吋、厚度17mm

Galaxy Fold摺疊起來4.6吋、厚度17mm，適合單手操作之餘，內側採用全球首款Polyimide材質，比普通手機螢幕更薄一半，7.3吋Infinity Flex螢幕展開後可達1.6倍閱讀面積，而且比S10系列更薄1mm。全機共有6個鏡頭，包括機背3個主鏡頭、展開內側2個螢幕鏡頭及正面1個單鏡頭，盡享S10+擁有的拍照功能之餘，採側邊指紋辨識、電池容量更達4380mAh，主攻金字塔頂端的消費者或3C狂熱者，可望第2季在台上市。

而有見消費者近年對旗艦機的需求，最著重的仍是相機功能，此次三星Galaxy S10系列也同步讓鏡頭再進化，主打「所拍即所見」的功能，最高階的S10+更用上3顆主鏡頭，搭配前置景深雙鏡頭，而全系列均搭配了123度的超廣角鏡頭，比一般的77度廣角更要寬廣4.3倍以外，在軟體方面還提升至30種智慧場景，辨識速度也快上10倍，更新增最佳的構圖拍攝建議及3種景深特效功能。

至於原有超級慢動作拍攝功能，也新增0.8秒選項，最長可將影片拉長至14.8秒，就連AR虛擬人偶也再進化變3D，不再只有頭部的表情可動，就連全身及伸舌頭等表情動作都能偵測，為使用者帶來更多樂趣。

資安方面再進步，一般光學指紋辨識，只要用平面指紋圖即可開鎖，Galaxy S10+及S10均搭載世界首款超聲波螢幕指紋辨識，會記錄3D指紋特徵，手指上的凹凸、細節都會被記錄，利用超聲波反射原理開鎖，就能確保開鎖的是本人的手指，而且就算手指有輕微髒汙或水氣，都可進行解鎖辨識，可是為了保護資訊安全的一大進步。

此外，全新的Bixby日常行程智慧助理，能夠了解使用者在每個時間使用手機的習慣都不一樣，像早上起床會看天氣、開車時會打開音樂APP及地圖等習慣，Bixby會在1周時間內記錄使用者習慣，即可在適當時候提供相關的APP建議使用者，沒用時即會在背景關掉，不會再浪費電量及拖累手機效能。

為了滿足現代人機不離手的習慣，S10系列也在電量上做了提升，頂級款S10+ 5G高達4500mAh，最低的S10e也有3100mAh，還有反向充電功能，不管有線無線均可為其他手機或3C用品充電，當電量低於30%時即會停止，以免手機電量過低，另外更搭配全新One UI系統，更簡潔的介面設計，讓新安卓使用者更好上手，而此次台灣為首波開賣國家，預計S10+ 5G以外，其他3款新機台灣將率先上市。

(中國時報)