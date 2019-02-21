Galaxy S10＋實測搶先看
Galaxy S10+前置景深雙鏡頭，在逆光背景前自拍時，手機會自動修正背景過曝的狀況，重現背景中的細節，讓人與背景都能清晰可見，明顯比上一代更進步。（翻攝三星Galaxy S10+手機畫面）
Galaxy S10系列均搭配123度超廣角鏡頭（下），比一般77度廣角（上）更要廣4.3倍，並能一鍵快速切換變焦，而且廣角照片的邊框也無明顯扭曲，就算自拍的前鏡頭也有廣角切換功能，對常出遊的使用者來說更方便。（翻攝三星Galaxy S10+手機畫面）
本報記者搶先對Galaxy S10+進行第一手實測後，不但鏡頭比上一代S9+更進步，構圖拍攝建議的功能，能夠讓使用者拍出更佳的照片，在自拍倒數時，前鏡頭會有提示，讓拍照的人能夠知道鏡頭位置，可說是相當方便。更窄邊框及全螢幕設計，擁有與其他品牌完全不一樣的瀏海設計，鏡頭藏身螢幕右上角，擴大螢幕屏占比，不過對於堅持貼手機保護貼的使用者來說，貼膜必須於前鏡頭的位置開洞，驟眼看不算特別美觀。
(中國時報)
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