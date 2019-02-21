日立複合式空調三合一
日立冷氣今年正式推出複合式空調，集合熱水、冷氣、暖氣3大功能，一機滿足「省電、環保、安全」需求。（日立冷氣提供）
誰說開空調就只是浪費電而已！日立冷氣顛覆空調的刻版印象，不僅達到節能省電的基本需求，更帶來新的環保循環功能，昨（20日）起品牌在北中南3地，連續3天展開2019新品發表會，展示全新家用、商用全系列空調商品，秉持「智慧、節能、創新、環保、安全」5大主題為核心，將空調與空間結合之餘，更滿足省電、環保、安全需求。
日立冷氣今年推出複合式空調，首創全國首台獲得經濟部台灣製造MIT微笑標章及節能標章的變頻三合一空調，同時具備熱水、冷氣、暖氣3項主要功能，在使用空調的同時，即可回收室外機所釋放的熱能，再轉而製造免費的熱水，加上其採用R410A不可燃安全環保冷媒及日本製造的壓縮機，一機滿足「省電、環保、安全」的需求。
另外為了跟上全球IoT智慧家電的需求，日立更推出「日立變頻多聯式空調SET FREE」，透過集中控制器、中央管理網路系統，或與「上位系統」整合，即可輕鬆執行多元監控，而其「Smart Air智慧空調」也再進化，只要以APP雲端智慧控制，就可同時掌握家中空調、除溼機、全熱交換器，讓消費者享受智慧居家生活。
日立今年新增「埋入型除溼機」，採用獨家無動力熱管循環系統，能源因數值（EF）高達2.72的省電功能，打造更佳的除溼力以外，全系列同時也兼備能源效率達1級標準，而且還有業界首創的「濾網自動清」、大風量廣域集塵功能，加上標榜日本製造，更能獲得台灣消費者喜愛。
(中國時報)
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