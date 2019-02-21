Panasonic新空調機種

2019年02月21日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

Panasonic昨（20日）舉行全新空調商品發表會，推出100%與日本技術同步的新品，主打省電效益超越國家一級標準60％，為消費者省錢包。（Panasonic提供）

現在空汙愈來愈嚴重，不少民眾在家中打開窗戶的次數都大幅減少，當家裡空氣不流通時，自然需要打開空調以達到循環效果，Panasonic看準消費者需求，昨（20日）正式在台推出與日本技術同步的新空調機種，主打省電超越國家一級標準之餘，更有靜音、抗空汙等兼顧舒適及健康功能，為消費者帶來不一樣的空調使用體驗。

Panasonic觀察，消費者在使用空調時，最在意的不外乎為電費、舒適性及健康性3大重點，因此今年品牌帶來延續100％日本技術台灣同步的新空調系列以外，更讓其省電及健康功能再進化，此次全新系列機種皆獲CSPF能效一級認證，採用Panasonic AI控頻晶片搭載原廠高效率壓縮機，搭配DC直流變頻馬達等6大節能設計，讓其省電的效益超越國家一級標準60％，達到節能省電的功能。

另外因近年空汙問題，Panasonic自2013年起就在空調機種中，加入了獨家專利的nanoe健康科技，而今年的技術就再升級，全新的PX及QX系列除了擁有nanoe X，可主動分解PM2.5等有害物質以外，再新增nanoe-G可主動吸附PM2.5，再把髒汙透過循環帶回機體的濾網，訴求更快速去除隱形的細菌微塵，經SGS認證可去除率達99％。

而全新的PX系列更具有燈號及數字的PM2.5智慧偵測雙顯示，而且品牌的全系列機種更搭載6大靜音關鍵技術與ECONAVI智慧控溫功能，讓室內能維持恆溫靜音的環境，讓空調不再只是冷氣而己，而是真正達到「空氣調節」功能。

(中國時報)