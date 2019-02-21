新款Ford Focus 乘坐舒適70萬有找

2019年02月21日 04:10 中國時報 陳大任 報導

今年中型房車、掀背車市將有許多新品接續上市，福特六和昨（20日）發表全新款Ford Focus，以全新輕量化EcoBoost 3缸渦輪動力、C2底盤與同級最為完備的Ford Co-Pilot360，打造出有史以來最好的Focus，售價自67.8萬元起。

Ford Focus自1998年誕生至今，憑藉各方面出色表現，擁有超過20年輝煌的品牌歷史，新款Focus更為精進，包括擁有17.6km/L的油耗表現，還有符合美國SAE Level 2自動駕駛科技的Ford Co-Pilot360全方位智駕科技輔助系統。

在Ford全新C2底盤加持下，Focus軸距放大至2700mm，不僅創造出色的乘坐空間，後座中央腳踏底板近平整化的設計則更加貼近消費者在乘坐上的需求，發表會現場除了公布5門車型，同時亮相運動氣息濃厚、擁有性能鋼炮熱血基因的ST-Line車型，全車系將提供4門3款、5門2款共5款車型，售價自67.8萬元至89.8萬元。

(中國時報)