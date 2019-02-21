百貨春妝開戰 獨家首發、滿額贈禮
SOGO忠孝館21日全台首賣，GUERLAIN花草水語淡香水－漫天粉櫻、椰影白沙、暖心甜薑，皆75ml、2980元。（SOGO提供）
新光三越台北南西店肌膚之鑰光采奢華恆霧粉霜12g、3300元。（新光三越提供）
新光三越台北南西店SUQQU晶采淨妍頰彩蜜－2019大勢珊瑚橘，1480元。（新光三越提供）
迎接春季，百貨春季化妝品節率先開戰，遠東SOGO台北店強打8個品牌獨家首發美妝、新光三越台北南西店則提供3個趨勢美妝技巧當選購參考，搭配各家不同的滿額贈活動，提前搶228連假商機，也為上半年最大的母親節檔期布局。
SOGO台北店今（21日）起至3月10日集結ESTEE LAUDER、M.A.C、PAUL＆JOE、ANNA SUI、GUERLAIN、FANCL、TOM FORD、SOFINA等8個品牌化妝品與香氛新品獨家首賣，化妝品涵蓋清潔、防曬、彩妝；期間指定6家銀行單筆滿萬元再分期即加贈SOGO禮券100元。
活動首日忠孝館全台首賣最吸睛，包括SOFINA iP新土台首賣組、TOM FORD太陽輕吻時尚氣墊粉餅、ESTEE LAUDER Pro全能防曬礦物隔離乳SPF45PA++++、M.A.C ART LIBRARY時尚專業12色眼影盤、GUERLAIN花草水語漫天粉櫻／椰影白沙／暖心甜薑淡香水。
新光三越台北南西店22日至3月10日春季化妝品節，首3日當日全館化妝品專櫃單筆滿5000元，可憑銷貨明細兌換「SABON以色列綠玫瑰沐浴組」，限量200份；且針對底妝、保養和彩妝提供建議，「告別冬日厚重感，光澤透亮肌正當道」，可選用3月8日推出的新品肌膚之鑰光采奢華恆霧粉霜；選用DARPHIN新生花瓣綻放組等面膜、膠囊及安瓶商品「速效保養，更有效解決肌膚問題」；彩妝部分可利用SUQQU晶采淨妍頰彩蜜或3月1日新品M.A.C櫻花盛放腮紅打亮餅等春天櫻花粉及PANTONE色珊瑚橘的化妝品「打造粉嫩好氣色，突顯女人味溫柔妝感」。
(中國時報)
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