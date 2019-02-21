2019年02月21日 04:10 中國時報 王鼎鈞

我們讀報紙的時候不能看電視，看電視的時候不能讀報紙，兩者互相排斥，競爭激烈。

電視的長處是用畫面呈現資訊，觀眾能看見美國總統在國會發表國情咨文，能看見英國公主在大教堂結婚，能看見世界運動會女子游泳賽冠軍跳水。可是人有一長，必有一短，電視也不能沒有畫面，而許多大事是沒有畫面的。商場勾心鬥角，哪有畫面？戰場運籌帷幄，哪有畫面？誰見過正義、真理的畫面是甚麼樣子？

沒有畫面，只有靠語言說明，而電視並不允許你長篇大論、滔滔不絕。同樣一個人，他坐在電視機前面的時候沒有耐性。電視對他說話，只能簡單明瞭、點到為止，而報紙可以作深度報導。

眾所周知，美國有社會福利制度，積弊甚深，很多人隱瞞收入，要國家替他付醫藥費，很多人把財產轉到兒女名下，要國家維持他的生活，很多人自己有房子出租，還要政府替他付房租。美國總統發出怒吼，要徹底整頓，大眾希望從傳播媒體看到代表性的案例，電視台能拿出畫面嗎？報紙可以撥出三大版篇幅來滿足讀者，電視不能。

有些資訊可以轉成畫面，但是要花很多錢。電視推出節目，先要找廣告，沒有廣告收入就沒有節目製作費。例如電視業者早就知道吸菸有害，不能推出戒菸的節目，直到戒菸成為社會運動，公益團體出錢。環保問題是人類大限，何等重要，我們長年看電視，對環保的印象很淡，對明星的紅唇、觀光的景點印象甚深，宣傳環保就得要求國家延緩開發，要求大眾降低消費、減少對能源的消耗，商人對這樣的節目沒有興趣。報紙對這一類事情做得比較快，也比較多。

為了和電視競爭，報紙不再嚴格維持沒有意見也沒有情感的「純凈新聞」，使新聞報導有深度也比較活潑。報紙也發展作者署名的專欄，綜合使用記敘、論說和抒情的語言，形成一種新的文體。報紙也放大了他的照片，大到嚇人一跳。電視新聞的照片太規矩了，為了競爭，某些報紙組織了「狗仔隊」，攝影機記者跟蹤名人窺探隱私。

競爭如戰爭，難免有人「以詐立，以利動」。傳統的新聞學主張電視不可競爭，報紙只可有限度競爭。但是現代顯學主張競爭，在競爭中接受大眾的選擇。

(中國時報)