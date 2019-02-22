期待變天 連吳心腹力促吳敦義做無私黨主席 關鍵時刻 抬轎造王

2019年02月22日 01:41 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

力挺選總統！ 高雄市民：不是韓國瑜選不出來投

國民黨主席吳敦義在拋出「保留不選的可能」後，再釋出「不完全排除」徵召高雄市長韓國瑜，吳敦義葫蘆裡賣什麼藥？前圓山飯店董事長李建榮昨指出，國民黨能否重返執政，吳是關鍵力量，如果能夠認清勢已不在自己身上，退一步海闊天空，當國會議長也是可繼續發揮影響力的舞台。

國會議長 也可發揮影響力

吳敦義究竟要不要表態爭取國民黨下屆總統的提名，元宵已過仍未明朗。在黨內被視為連戰、吳伯雄系統的李建榮說，蔡英文總統已經公開表態爭取連任，反觀國民黨卻仍在就初選方式放話，給外界內鬥印象，觀感甚差；若吳敦義選擇不參選，國民黨總統提名情勢就將趨於明朗，後勢也可看好。

與李建榮同感者，愈來愈多。資深媒體人蔡詩萍日前以《寫給吳敦義的公開信：別無它途，你只能當一個克服私心的黨主席！》為題，呼籲吳敦義要證明的，不是自己沒私心（那沒人會相信的，除非他不選），而是要證明自己是一位「黨主席」，一位可以維持黨中央被相信的黨主席，否則，機關算盡，自己未必會贏，卻也可能把黨、把自己，逼向讓歷史唾棄的一端。

退一步海闊天空 後勢看好

另一位資深媒體人陳鳳馨也公開呼籲，黨主席所圖謀的，應該是國家的未來、政黨的未來，吳敦義要做「裁判」或是「球員」，應該趁早表態，或至少把所有的角逐者邀來討論，到底如何進行初選。

李建榮指出，去年九合一選舉已經是對民進黨的教訓，台灣人民等候再次政黨輪替、期待政治變天機會越濃的關鍵時刻，身為國民黨領導人卻在一周之內，表達各式各類的黨內總統初選方式，幾乎已到荒腔走板地步，已讓支持藍軍的力量搖頭不已。

李建榮認為，吳敦義眼前只有兩種選擇，第一，選擇參選，必須請假參選，結局選贏或選輸。第二，不參選，當造王者(King Maker)。但第一種選擇有變數，初選失利，即刻請辭黨主席，讓初選勝利者兼任黨主席，或是初選失利，仍任黨主席輔選。以吳敦義的智慧，李建榮認為，上述抉擇應當都在吳的盤算中，何者有利，何者不利，也都在其拿捏斟酌不定中。也因此最近吳會說出，選贏的人可當黨主席的論調。

帶領黨反攻 奠定歷史地位

李建榮強調，既然已要智庫等組專案小組研究，黨主席卻在研究期間不斷指點，下指導棋，這是不智之舉，坊間負評不斷。吳敦義的言行或成為討厭國民黨的溫床，這將給柯文哲第三勢力出線的機會，或是反而激起藍軍選民徵召甫上任未久的韓國瑜，投入2020。

(中國時報)