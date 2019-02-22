談判重大進展 路透獨家披露 陸美貿易終戰協議 呼之欲出

2019年02月22日 01:42 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美陸協議進展狀況

美陸新一輪部長級貿易磋商於21日至22日在華府登場前夕，路透援引了解談判內情人士報導說，雙方針對貿易爭端中最棘手的議題，已經開始勾勒貿易協議的基本大綱，包括起草涉及結構性議題的6項諒解備忘錄。這也是美陸貿易戰開打7個月以來，雙方邁向「終戰」的最重大進展。

草擬6項關鍵諒解備忘錄

路透20日獨家援引匿名消息人士披露，美陸談判官員正在草擬6項關鍵領域的諒解備忘錄（MOU，即原則性協議），包括：強迫技術轉讓與網路盜竊、智慧財產權保護、服務業、貨幣、農業和非關稅貿易壁壘。雙方還在研究一份大陸可削減對美貿易順差的10條措施清單，其中包括採購農產品、能源和半導體等產品。另據美媒引述知情人士的話說，大陸提議每年增加進口300億美元的大豆、玉米、小麥等美國農產品，作為協議的一部分。

報導稱，針對川普政府向大陸提出的結構性改革要求，雙方立場仍相差甚遠。但消息人士說，美陸力求在3月1日的貿易談判大限前達成協議，而協議的基本大綱已呼之欲出。

不得用貶值抵銷加稅衝擊

據指出，上周美陸在北京的會談上互換文本，並開始擬訂書面義務綱要。消息人士警告，談判最終仍有可能失敗。但他強調，雙方已開始草擬諒解備忘錄，這是在大原則上及針對關鍵議題的具體承諾方面，獲得陸方書面同意的重要步驟。

在諒解備忘錄方面，美方新近傳出要求納入人民幣匯率問題。包括財長穆努欽在內的美國官員已警告陸方，不要透過讓人民幣貶值來獲得競爭優勢。去年人民幣兌美元大貶，部分抵銷了美方加徵關稅的衝擊。

另外，美國指控陸方強迫美企技術轉讓，並要求保護美方智慧財產權，這一直是最棘手的議題之一。而產業補貼及《中國製造2025》戰略，則被美方視為非關稅壁壘。美方還敦促大陸開放金融服務市場，讓更多外國公司進入，包括信用卡巨頭威士和萬事達。

消息人士稱，雙方也已經在討論協議的執行機制。上月路透曾報導，美國要求定期評估大陸貿易改革承諾的進展，一旦認定陸方未能履行承諾，可能會恢復加徵關稅。

3月1日為美陸貿易休兵期的最後期限，而美國總統川普19日再度暗示，屆時也許不會提高關稅；有報導稱該談判大限會延後，因為川普與大陸國家主席習近平有可能在下月舉行峰會，並簽署最終貿易協議。

(中國時報)