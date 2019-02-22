綠委直言 2020選情更艱困

2019年02月22日 01:42 中國時報 郭建伸 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

行政院院會昨通過同婚專法《司法院釋字748號解釋施行法》，最快今送往立法院。雖然民進黨立委尤美女肯定政院版草案守住民進黨及憲政體制價值，但不少區域綠委卻覺得，2020選情絕對比去年11月24日還艱困，宛如「愁雲慘霧」。

民進黨團書記長鄭運鵬說，待施政總質詢在3月19日結束後，院會就能處理逕付二讀；政院版除了滿足去年底公投後3個月內提出版本的要求，因748號釋字106年5月24日公布2年內，要修正或制定相關法律，黨團會盡力在5月底前完成修法，不要有法律空窗期。

綠擬逕付二讀 藍再討論

國民黨挺同立委許毓仁也主張，逕付二讀交付黨團協商，進行處理和實質法條的辯論及審查。

由於反同、挺同在國民黨團內意見分歧，社會衝突大，國民黨團主張採取開放態度，不會有黨團立場，讓個別委員各自表達意見。國民黨團總召江啟臣表示，針對法案內容，日後會召開黨團大會討論，開放立委各自表述。

鄭運鵬坦言，政院版草案看起來獲得多數立委認同，在周三晚政院與立委協商時，氣氛不錯，拆除了長期以來的「炸彈引信」，如果社會上沒有太多紛爭，屆時修法時投票應該沒有問題，甚至在院會時也不一定要投票；但屆時有重大爭議，黨團對立委投票趨向也不一定要用黨紀處理。

保守選民譙 搞什麼碗糕

雖然民進黨團口頭上不表示悲觀，但有綠委私下表示，行政院一通過法案，基層打來的電話就接不完了，坦言雖然同婚法案在名稱爭議上逃過一劫，但實質上就是讓同性可以結婚，不僅令教會團體難接受，很多保守的人會覺得「民進黨在搞什麼碗糕？」

另有綠委表示，同婚法最晚在5月底通過，但距離明年投票等於只有半年多，「同志朋友一結婚就是競選期間，這不僅讓對手很好操作，甚至會讓反同勢力迅速集結」，直言選舉後果恐比2018年更慘。

至於挺同的選票是否會回流到民進黨？綠委坦言這非常難評估，畢竟挺同的群眾多半是年輕人，在投票行為上非常不穩定，「從陳其邁跟韓國瑜的得票率就知道，很多挺同婚的人，還是會把票投給國民黨」。

(中國時報)