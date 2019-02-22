權利義務多準用民法 禁收養孤兒

2019年02月22日 01:42 中國時報 張理國 、 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

行政院會昨通過《司法院釋字第748號解釋施行法》草案，明定年滿18歲同性別2人，可成立同性婚姻的「永久結合關係」。草案保障同婚的財產、監護、扶養、繼承權等都準用民法，但繼親收養只能收養另一方的親生子女，不能收養孤兒。

草案規範僅准許採民法規定的繼親收養，非血親不行收養，法務部次長陳明堂解釋，這是新創法律，例如，本有婚生子女的異性婚姻者，在經過離婚或喪偶導致婚姻關係消滅，再完成同性婚姻，同婚雙方當事人對於先前婚姻關係中的親生子女，可以向法院聲請繼親收養。

至於中性法案名稱引發議論，法務部長蔡清祥昨表示，當初考慮這個名稱，就是避免立法偏向哪一方，「大家也知道我們在談的是什麼樣的內容」，不必要在名稱上有太多爭議，造成社會不安；這項專法，也是特別法的名稱，過去有前例可循，例如「兩公約施行法」。另法案名稱只有釋憲文，卻未提「公投」，未來可在立法院討論。

依照草案內容，同婚雙方當事人財產制、監護、扶養義務、繼承權利等，皆準用民法相關規定。蔡清祥說，未準用民法的部分簡單說，就是「姻親」與「婚約」沒納入。

政院版同婚專法共27條，明定今年5月24日施行。稱「同性婚姻關係」者，是指相同性別2人，為經營共同生活的目的，成立具有親密性及排他性的永久結合關係。但未滿18歲者，不得有同婚關係，18到20歲的未成年人成立同婚關係，應得到法定代理人同意。

對於同性婚姻關係的限制，草案明定包括直系血親及直系姻親；旁系血親在四親等以內者；旁系姻親在五親等以內，輩分不相同者都不得成立同性婚姻，但因收養而成立的四親等旁系血親，輩分相同者，不在此限。

草案也禁止重婚；同婚終止準用民法，可以「重大事由」向法院請求終止、合意、或經過法院判決、調解、和解終止；同婚關係終止後，子女親權酌定及監護、損害賠償、贍養費的給與及財產取回，準用民法相關規定。

(中國時報)