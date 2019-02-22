處理同婚如走鋼索 藍綠步步驚心
同婚合法化議題從民進黨執政以來，就帶給民進黨政府相當困擾，過去民進黨在野時支持婚姻平權，2016年上任之初，拋出這個議題卻引發社會高度對立，在去年底九合一大選付出慘痛代價。政院新出爐「專法」，在立法院審議時，藍綠政黨如何回應「挺同」、「反同」兩派的拉鋸，仍將是2020選舉的關鍵。
同婚議題明顯是「世代爭議」，其中也隱含了「南北差異」，年輕族群普遍挺同婚，中高年者則堅定反同婚，而支持同婚者又以台北較其他縣市更多，越往南走，保守風氣就越盛，而偏偏保守的南部又是民進黨的大本營，民進黨執政後，處理同婚猶如走鋼索。
對國民黨而言，就算可以冷眼旁觀，既有心拿回執政，不可能完全置身事外。國民黨的心情也像是在拆炸彈，選擇挺同婚，就是跟基本盤過不去；選擇反同婚，就是跟下一個世代年輕人說不，對國民黨而言也是艱難抉擇。
行政院版「專法」出爐後，執政黨雖說先取得優勢，至少挺同派接受了這個專法，但反同勢力將如何反撲，還有待觀察。畢竟依去年底公投結果來看，反同可是有765萬民意支持，執政黨不可能忽視這股力量，更不用說其中許多還是綠營樁腳，勢必會謹慎應對。
藍營也不應該輕忽這件事的影響，假設綠營處理到兩方都滿意，藍營恐難超越這樣的歷史地位；但藍營若期待雙方矛盾加劇，讓綠營左支右絀，也不切實際，畢竟藍營就算因此取回政權，仍得面對這兩派的對立。何況，立法院即使通過法案，相關配套可能還會引發社會激盪，不分藍綠，都得步步為營。
(中國時報)
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