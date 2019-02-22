幸福盟痛批踐踏民意
下一代幸福聯盟21日針對《司法院釋字748號施行法》表達抗議，第10案公投提案人、幸福盟公投行動總召游信義指出，公投是人民意志展現，且兩年前大法官748號解釋不被人民接受，行政院草案內容跟民法一樣，是踐踏民意，因此呼籲政府落實公投第10案內容，不排除上街抗爭。
游信義指出，公投第10案有765萬同意票，表達「婚姻應限定在一男一女之結合」訴求，政府的重點是要回應公投結果，落實人民的決定，但就法案名稱看來這完全是選舉考量的政治操作，政府不是真的有心要去回應民意。
游信義批評，若要準用民法的話，民法的親屬篇包括父母、子女、撫養、監護、家庭等。但《司法院釋字748號施行法》是準用民法的婚姻制度嗎？還是準用民法親屬編的全部？他強調「這個草案只是另外一部民法」，是另外一部民法親屬編。
幸福盟修法總顧問、中正大學法學院副院長曾品傑說，兩年前大法官釋憲可說是已逾越司法權範圍，且沒有訂定期限內要修訂相關法律，大法官這種不生效力的釋憲，行政院竟然將「雞毛當令箭」，制定《司法院釋字748號施行法》，難道現在是大法官治國嗎？
幸福盟提出《同性共同生活法》，定義同性二人身分關係是「同性家屬」，允許組成家庭，但相互間沒有姻親關係，且不可共同收養，其他同性家屬間權益例如財產關係、遺產分配等，只要有書面約定就可以。
天主教台灣地區主教團祕書長陳科神父表示，以天主教的教義角度來看，婚姻及性關係只限於一男一女，甚至連同婚專法都不應該有，是基督教才說要專法，天主教反對專法。
台北市基督教長老教會牧師陳思豪則表示，民進黨政府很清楚今年5月24日前如沒通過專法，直接適用民法，恐怕會造成社會動盪不安，還會影響明年總統大選，政府無論如何都不想讓同婚議題碰到選舉，因此有可能會希望該法趕快在立院通過。
釋昭慧法師認為，儘管行政院為理念堅持擬草案的做法值得鼓勵，不過專法中若有歧視，這是不能接受的，應該要繼續修法，並比照異性戀享有應有的權利，用尊重包容的觀念對待同志族群，不以選票作為考量。
(中國時報)
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