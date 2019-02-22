伴侶盟有肯定也有遺憾

2019年02月22日 01:42 中國時報 游昇俯 ／台北報導 ／台北報導

行政院昨日通過同志婚姻專法《司法院釋字第748號解釋施行法》草案，台灣伴侶權益推動聯盟表示，因繼承權、財產權等重要權利義務準用《民法》，肯定行政院守住人權價值，但同志婚姻共同收養、跨國同性婚姻、人工生殖等權益仍待立院提出修法配套，以讓施行法符合「釋字748號」婚姻自由平等保護的最低底線。

伴侶盟義務律師團召集人許秀雯表示，草案對同性婚姻與異性婚姻做相同界定，明確將同性結合定性為「婚姻」，並在繼承權、財產權等重要權利義務上準用「民法」，故能給予行政院團隊相當肯定。

但同性婚姻收養子女，未適用民法夫妻「共同收養」，當有同志單身時收養一子女，其後與同性伴侶結婚，其同性配偶將無法繼親收養這個孩子，同性婚姻雙方當事人無法共同收養子女，仍須後續修法調整到位。

許秀雯指出，同志配偶若想做人工生殖，草案說因屬其他法律規定，交由主管機關衡酌，故未來衛福部也須對《人工生殖法》所謂不孕夫妻是否包括同性婚姻當事人提出解釋；此外，草案保障宗教自由不受影響，未來宗教團體所成立醫療、教育機構，是否即可據此禁止雇用同性婚姻當事人，也需要釐清。

伴侶盟義務律師陳明彥則指出，此次草案條文未涉及跨國同性婚姻，若依《涉外民事法律適用法》46條規定，需要跨國同性伴侶兩國同時承認同志婚姻，婚姻才能成立，但目前全球只有26國開放同志婚姻，未來也將面臨解釋上的論戰。

許秀雯也說，看得出政院努力拉近正反方差距，在折衝之下選用中性的施行法名稱，不以形式害實質，她肯定此專法就是婚姻自由平等保護的施行法。婚姻平權釋憲案聲請人祁家威也直言，草案雖美中不足，但可以給它85分，「沒A＋至少有A－」。

(中國時報)