父母欄 父、養父或母、養母
行政院會昨通過《司法院釋字第748號解釋施行法》，涉及戶政登記的內政已經準備好了。內政部長徐國勇說，法案一過，戶政系統立刻上線；內政部次長陳宗彥也以政院版為例，未來身分證上配偶欄不變、至於父母欄，男男結婚就是「父、養父」，女女就是「母、養母」。
徐國勇表示，相關配套內政部去年就已準備，內政部備妥A計畫、B計畫、C計畫等等，就看立法院通過哪個方案，內政部「就哪個計畫上」，一切沒有問題
陳宗彥說，若以政院版舉例，配偶欄就填寫「配偶」不變，子女的「父母欄」稱謂，要是男男結婚，父母欄就是證記「父、養父」，女女則為「母、養母」，內政部涉及的稱謂調整會出現在「身分證」、「戶籍謄本」上，要變動的應該只有戶政登記。
至於立法時程若超過大法官釋限的5月24日期限，屆時回歸民法婚姻章時如何處理？陳宗彥說，包括父母欄、配偶欄的登記將維持前述作法，大原則就是以尊重「釋憲精神」的方式辦理。
(中國時報)
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