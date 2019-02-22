功成不必在我 歷史會記一筆

2019年02月22日 01:42 中國時報 王正寧

新聞透視去年九合一大選國民黨如秋風掃落葉，攻下15席百里侯，一時低迷士氣為之一振，對重返執政更自信滿滿。也因此，立委提名搶破頭，總統參選爆炸更前所未見，提名辦法如何規範更牽動黨內初選的選情。

民調雖低，但掌握優勢的黨主席吳敦義，始終未被排除在太陽名單。不過近來卻成箭靶，除提名時程引發不同意見，全民調、全黨員投票或比重多少，連美式初選模式都抬出來，初選機制一日三變，把自己推到風暴中心。

擾亂初選 難服人心

吳敦義身為黨主席，反映黨內不同意見可謂天經地義，各方主張都要尊重，也不是不能拿出來討論。但身為可能的參選者，天天測風向，難免給人機關算盡，只為己謀的感覺，如此球員兼裁判，黨內其他候選人對評估結果只怕很難心服口服。

退出賽局 公正操盤

面對民調始終未見起色，內有派系人馬頻頻炮轟初選遊戲規則問題，吳敦義主場優勢能施展的空間能有多大？雖說參選是基本權力，但吳敦義是否該認真思考退出賽局，致力建立公平提名機制，提名最有勝選戰力與機會的候選人，尤其在當前浮現是否徵召及內部競爭矛盾四起之際。

在「韓流」持續發威下，徵召呼聲再起，但此時也傳出高雄市長韓國瑜不會挺前新北市長朱立倫，主因就在韓聲勢未起時曾找朱幫忙，卻遭「冷落」，因此在找李四川到高雄任副手時，韓跳過朱，直接與李接觸。

重返執政 大局為重

朱立倫因誠信問題與前立法院長王金平種下心結，如今韓幕僚直言不挺朱，甚至表示朱民調輸柯就徵召韓，時機未免巧合。黨內天王恩怨疊加，如果吳這個黨主席再摻和其中，整個黨誰來排難解紛？

不選的最大！吳敦義若能以大局為重，做好提名機制作業，甚至必要時為黨徵召最強候選人，迅速化解紛爭，才能為選戰打下最堅實基礎。功成不必在我！吳若能兩度操盤重返執政，不僅堪稱國民黨史上第一人，歷史也將記上一筆。

(中國時報)