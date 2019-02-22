伯公創造王者典範 為2008定江山
被視為連戰、吳伯雄系統的李建榮，建議國民黨主席吳敦義棄選大位，比照2007年吳伯雄擔任黨主席全力抬轎，助力馬英九當選總統，拿回執政權，做一個造王者「King Maker」。伯公專心抬轎的無私行為，成為典範。
馬英九任台北市長時，於2005年擊敗王金平，當選國民黨主席，但在2007年，馬英九因特別費案被檢察官侯寬仁起訴，遂辭黨主席，由吳伯雄接任代理主席，吳伯雄並投入黨主席補選，改由江丙坤代理主席。
吳伯雄在黨主席補選中，以高得票率順利當選。在2007年4月11日就職演說中，他以「團結」為題，要求全上下傾力投入2007年底的立委選舉以及隔年總統大選。
在吳伯雄掌舵之下，國親兩黨順利整合，在2008年初立委選舉中，兩黨共同提名參選，一舉拿下81席立委，得到超過三分之二席次，連同5名友黨的立委，控制立法院四分三的議席，為總統大選奠定勝利基礎。
隨後的大選，國民黨提名的「馬蕭配」更以765萬票，大贏競爭對手、民進黨提名的謝長廷與蘇貞昌（長昌配）220多萬票的大幅差距，完成台灣的第二次政黨輪替，吳伯雄扮演King Maker角色功不可沒。
不過，當時國民黨家大業大，黨產仍不虞匱乏，持家不用為錢傷腦筋。如今黨道中落，吳敦義每個月都要追著錢跑，當初參選黨主席也是志在拚大位，如果「新郎不是我」，自然可以下台，扮演輔選角色，但至少不需再為錢奔波；因此他之前才會拋出總統候選人與主席應該合一的想法。
(中國時報)
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