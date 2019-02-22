民調低還想選 藍委嗆嘜擱鬧

2019年02月22日 01:42 中國時報 周毓翔 、 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

韓國瑜民調打趴柯蔡！ 「4成高雄市民」挺選總統

國民黨主席吳敦義究竟要不要參選總統？國民黨立委私下都對黨內初選紛爭感到不安，尤其尋求連任的區域立委都盼初選機制早定，吳敦義要不要選快說清楚，黨內初選淪為內鬥，被外界當笑話看，恐打擊藍委選情。

有藍委私底下直言，吳敦義的民調低，卻還一直想選，又搞出一堆花樣搗亂初選機制，讓外界對國民黨的觀感不佳。

藍委指出，與其倉促間硬推美式初選，或搞「五五對分」，不如依黨章三七比，或比照民進黨全民調最保險。

前立委蔡正元說，國民黨下次若再輸掉總統，會被民進黨滅掉，如果黨主席和中常委胡搞初選規則，硬要提名贏不了柯文哲的人，他呼籲黨員趕緊圍攻黨中央。如果是立委、市議員硬要塞贏不了柯文哲的人去當總統候選人，「記得把這些廢物拉下台。」

國民黨市議員游淑慧、王鴻薇都表示，吳敦義應該謹慎評估自己出征是否有勝選的可能，但若吳敦義不當候選人而改當King Maker，勢必是最強的輔選人選。

王鴻薇指出，過去吳敦義擔任祕書長，讓國民黨的立委席次拿到四分之三，去年的縣市長選舉也打得漂亮，吳的操盤輔選有光榮戰果，若主席個人決定不當候選人，一定是最具戰鬥力的輔選者，如何決定考驗吳的智慧，相信他會做出最好決定。

游淑慧表示，吳身為黨主席，應制定初選規則，若親征勢必被外界檢視公平性，如何公平無私產生人選將成為其重擔，所以吳敦義應評估自己民調，決定是當國民黨重新拿回執政權的黨主席，還是成為替藍營重返執政的人。

對黨內初選機制，王鴻薇說，不論全民調或黨員民調，黨內愈來愈有共識，希望透過大家認可的機制產生人選，但也並非想選就能選，最後還是要評估勝選可能，且保留徵召機制，一切以勝選為目標。

游淑慧說，要找到最強的King，最重要是以沒爭議的初選制度產生候選人，但也需要評估制度能否產生有勝選可能的候選人，必要時要有徵召任何更強人選的打算。

(中國時報)