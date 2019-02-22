布局不應遲疑循私 別忘高雄覆轍

2019年02月22日 01:42 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

2020年大選國民黨聲勢看漲，但前圓山飯店董事長李建榮昨表示，吳敦義這次是否參選總統，非常類似1998年他競選連任高雄市長的情況，一再猶豫，以致拖延黨的布局與氣勢，最後以些微票數敗給謝長廷。他說，國民黨如果因錯失重返執政的機會，以及兩岸和平的大局，將是很嚴重的責任。

李建榮指出，吳敦義當年因不滿行政院對高雄捷運補助條件，拒絕表態爭取連任。直到行政院同意高雄捷運工程補助，從25％拉高到75％比例後，吳才同意參選，但距離選舉日期已近。

過程中，因傳地方民代有包工程疑慮，吳敦義為此拒絕在大選前啟動捷運工程，以致錯失政績宣傳機會，最後再加上對手錄音帶事件（事後證實是經變造），致使吳敦義陰溝翻船。但李建榮直言，吳的政治性格猶疑不決，也是導致他高雄市長落選原因之一。

李建榮表示，吳這次是否參選2020總統，與當年在高雄市狀況非常類似。他認為吳敦義深陷局內則亂，不若旁觀者清。吳至今仍不表態參選，近來日日接受訪問又提出各種不同初選方案，這種表現已讓他自己離大位的距離，越來越遠。

他說，吳敦義行走政治江湖，向以聰明絕頂、口若懸河聞名，但這次為了是否參選總統，表現大走樣，引起各種非議罵名，他個人政治舞台事小，但若影響國民黨重返完全執政機會，錯失兩岸關係撥雲見日、重返和平穩定大局，這可是難以擔當的指責。 總統大選距今已不到1年，李建榮說，做為黨的操盤者，清楚民氣期待，能選出一位最具勝算的候選人，因此布局不應有私心，更不能為己所拖；國民黨時間有限，選民不會再坐視國民黨中央帶頭陷入初選爭議，目前才要智庫研議初選新制的可能性，這是百分之百內耗。

(中國時報)