王金平心靈相通說 韓完全同意

2019年02月22日 01:42 中國時報 楊佳穎 、 季節 、 曹明正 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄市長韓國瑜民調領先藍營各天王，國民黨主席吳敦義也稱不排除徵召可能，前立法院長王金平說，「徵召還是假議題」。不過對王金平說「與韓國瑜心靈相通」，韓昨回應，「完全尊重，也同意王院長看法」。

王金平昨接受廣播專訪笑稱，已過元宵，很快就會正式宣布，日期已定，地點是在「一般不同的地方」，「應在台北」，但看情勢演變，須掌握最好時間點及內容來宣布。

由於韓國瑜至今仍擁高人氣，是否鼓勵韓登記參選？王金平說，自然就是美，順著自然走，像他要求自己在既定的路推進，也是「自然」；過程中當然有干擾力量，情勢一直在變，但「我們也可能變得很強啊！」

被問及若黨內初選落敗，是否願搭配他人當副手，或退出政壇？王直回，這些都是假議題。

對於王金平的「心靈相通」說，韓出席「二二八事件72周年紀念行動記者會」時表示，他任高雄市長，王院長再三跟他講，任何政治人物執行手上權力時，千萬不要忽略宗教家情懷，有這樣的心，整個社會會充滿和諧與愛。這話對他影響很大，因此「心靈相通」說法，他完全同意。

被問到徵召，韓國瑜拜託媒體別再討論，現在就是衝經濟。高雄市觀光局長潘恒旭曾說，如果朱立倫民調沒法突破柯文哲，「韓就很有機會」，韓表示，已要求潘謹言慎行。

韓昨參加二二八記者會時與陳致中同框，還意外共舉「愛與包容」標語，成為話題。

已宣布參選的台大政治系教授張亞中認為，任何黨員只要符合資格，都有參選權利，重點在民調或黨員投票前，應辦辯論會，讓民眾和黨員了解候選人主張。

張亞中說，做為黨主席，吳敦義應建立好初選規則，委託公信力團體確認黨員身分；讓候選人有足夠時間辯論與從事競選活動，因此重點不是誰適合參選，而是國民黨能否建立好的機制。

(中國時報)