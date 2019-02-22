柯韓共伴出馬 蔡連任更艱困

2019年02月22日 01:42 中國時報 李依璇 ／台北報導 ／台北報導

圖為去年11月在東門市場拜票時一位長者當面抗議。（本報資料照片）

2020總統大選看似還未起跑，實則已打得如火如荼。有民調顯示，台北市長柯文哲僅落後高雄市長韓國瑜，柯意願愈強，韓聲勢就愈高，將產生「共伴效應」。柯文哲21日大打迷糊仗直呼，「共伴效應？雙颱效應是不是？」而韓國瑜的民調雖力壓柯文哲，但在高屏澎地區，兩人數字卻拉近，柯文哲說，這就是「距離的美感」。

問共伴效應 柯打迷糊仗

柯文哲近期動作頻頻，先是計畫訪美，公開行程遍布全台，最近又突然大動作為大巨蛋解套，外界揣測是為2020準備。民進黨內部人士評估，如果柯文哲有意參選，可能會產生「共伴效應」，國民黨可能因有強力對手參選，拱韓國瑜出馬，蔡英文總統連任路會更艱困。

柯文哲昨出席士林官邸鬱金香花展開幕受訪時，面對民調支持度小輸韓國瑜2個百分點，他被詢問是否會緊張？柯反問，「緊張什麼？」接著無奈地說，怎麼每天問同樣的題目，網路聲量就是這樣，他直說「這些都很正常」。

支持度呈「北韓南柯」走向

對於與韓國瑜引起的「共伴效應」說法，柯文哲聞言先是抿嘴不語，接著使出招牌抓頭動作，反而提問「共伴效應？雙颱效應是不是？我不曉得」，對詢問大打迷糊仗，不願正面回應。

另外，值得注意的是，如果從民調數字來看，韓國瑜雖在全台完勝柯，但未在北部占到便宜的柯文哲，卻在高屏澎等縣市，將差距拉近。支持度頗有「北韓南柯」走向，柯文哲認為是「距離的美感」。

柯認粉絲與韓重疊僅10趴

外界認為柯文哲把韓國瑜當成假想對手，柯文哲則說，這也沒有什麼好說成是對手。而柯P在男性、60歲以上支持度比較低，他被問到要怎麼補強？柯文哲回應，他已經想了5年了，還沒想出答案。

至於支持者與韓國瑜支持者似乎有重疊，柯文哲說，他上次看到數據，好像兩個人粉絲重疊只有10％，反而跟蔡英文總統的重疊比較高。媒體追問所以若柯參選，對小英影響會大一些？柯則說：「不要想那麼多。」

(中國時報)