沒住台北不識柯 議員批執政無能

2019年02月22日 01:42 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

藍綠議員昨天聽聞柯文哲「距離的美感」之說後，痛批不是距離美感，而是因為柯文哲執政無能、做得很爛，4年來完全沒政績，還刪掉敬老禮金，連大巨蛋案都搞不定、東區沒落也束手無策。

國民黨議員鍾沛君分析，南部民眾或許對柯不了解，且柯不需要對南部民眾負責，所以認知上與台北市民會有很大差距，去年台北市長選舉，柯P競選連任得票率僅41％，是有史以來得票率最低的台北市長，從險勝就能看出端倪，市民已沒有信心，且政治不能只靠新鮮感，柯市長現階段應該專注推動台北市政，忠於現職，不要吃碗內看碗外。

民進黨議員許淑華表示，南部喜歡直白個性的人，韓國瑜用這樣的態度面對民眾，以藍領階級口吻和民眾站在一起；柯文哲也因發言直白受到年輕人歡迎，但南部人並不清楚柯在台北的表現，只是當成連續劇在看，所以才會支持他，距離總統選舉還有一段時間，其他政黨候選人也未定，現在看民調還太早。

她說，柯文哲很清楚台北市民對他的論述覺得有趣，但是不一定會投票給他，從去年市長選舉得票率就可驗證，柯現在積極四處趴趴走，跟民眾博感情，就是希望外部效應發酵；但柯文哲在台北政績不佳，像是取消重陽敬老金、大巨蛋等問題，加上兩岸政策搖擺不定，柯不用高興得太早。

國民黨議員王鴻薇指出，柯文哲沒在南部當市長，因而讓人對他會有不切實際的期待，且南部人不知道柯在台北執政有多糟，所以產生錯覺。她進一步說，柯連任至今完全沒政績，大巨蛋爛攤子處理不好，東區沒落問題更束手無策，這些都顯示柯執政無能。

(中國時報)