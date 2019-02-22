藍綠疑柯跟遠雄暗通款曲

2019年02月22日 01:42 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

台北大巨蛋因北市府認定遠雄未按圖施工，2015年勒令停工至今，但外牆帷幕、蛋頂等工程卻已陸續完成，藍綠議員質疑，柯文哲一開始把大巨蛋當弊案打，眼看社會觀感不佳，不僅私下跟遠雄「暗通款曲」偷偷續建，還幫忙找接手團隊，有節奏性地讓大眾慢慢接受，強化選總統的正當性。

大巨蛋停工，遠雄不服而向法院提起行政訴訟，北市都發局前年4月同意遠雄針對屋頂鈦版等14項工程復工；面對大巨蛋逐步朝全面復工邁進，甚至傳出市府私下替遠雄找買主接手，即便遠雄、市府皆否認，但國民黨議員汪志冰表示，柯文哲口口聲聲說依法審查，事實上是睜眼說瞎話，希望透過環評、都審背書，替自己找台階下。

汪志冰擔憂，市府與買主接洽恐涉及黑箱作業，私下談好條件，在各審查階段配合買家放水，若柯文哲為解決大巨蛋停工僵局犧牲公安，相信社會各界都無法接受。

民進黨議員洪健益則認為，大巨蛋「從弊案變怪案」，實際根本沒全面停工，市府與遠雄私下暗度陳倉，封頂、外牆帷幕陸續安裝，從外面很難看到裡面動靜，遠雄是否偷偷施作未核准復工的項目也沒人知道，根本是有節奏性讓社會大眾接受，選總統的正當性自然更夠。

對此，遠雄發言人楊舜欽表示，都發局核准復工部分預計6月完成，其他會依市府規定申請建照變更，防災逃生模擬已完成，預計3月初遞件，一切按市府程序辦理，更沒有偷施工；都發局指出，不可能偷復工，待遠雄重新遞件後，再安排時間進行都審大會。

(中國時報)