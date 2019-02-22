農委會組國家隊拚高雄
近日蔡英文總統與高雄市長韓國瑜比拚誰比較會賣農產，成熱門話題，農委會21日即表示，將以國家團隊（TeamTaiwan）的概念，整合相關單位資源，成立農產品外銷平台，以60億美元為目標，協助農民擴展海外市場。韓國瑜聽聞直言，「何必疊床架屋？」其實可將現有的台灣國際農業開發公司（台農發）無償移撥給高雄市政府，讓高市府帶頭幹。
農委會昨天說，今年要再下一城，以國家團隊概念，透過外銷平台媒合農民團體、外銷貿易商及出口業者簽訂合作協議契約，深耕農產品既有市場，並拓展中東國家及俄羅斯等新興市場。
韓國瑜對於農委會另將成立「國家隊」外銷平台一事感到不解，表示2、3年前才剛求台肥等公司拿好幾億盈餘成立台農發，也號稱是國家隊，當時已有人提出警訊，認為台農發績效不會太好，但中央仍一意孤行。
「台農發如果表現好，何必再搞1個國家隊？」韓國瑜認為，當務之急應該是設法提升台農發業績，而非1年成立1個國家隊，「這樣很荒謬」，到底中央是為了農漁產品外銷、還是為了成立機構而成立機構，讓他都看糊塗了。
為了讓高雄發大財，「貨賣得出去」是韓國瑜選前重要承諾之一，在農委會新「國家隊」成形前，「高雄隊」早已起跑，高市農業局統計，今年元旦至2月11日止，高雄水果共外銷672公噸、漁產品1088公噸，合計農漁產品出口總值高達3.5億元。藍委曾銘宗則表示，民進黨選舉到了才搞這些，令人懷疑，全是為明年大選騙選票。
(中國時報)
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