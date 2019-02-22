影》高市府3月辦「包子大賽」回敬
中國時報
柯宗緯／高雄報導、影音編輯／張沛歆
日前總統府發言人黃重諺狠酸高雄市長韓國瑜「土包子」，高市觀光局長潘恆旭21日在臉書PO文表示，「接下來辦高雄十大包子選拔？」並附上肉包的照片。潘笑說是幽默自我解嘲，但3月初「包子大賽」是玩真的，「要選出最有料、最有餡、最好吃的包子」，屆時市長將親自頒獎。
潘恆旭表示，包子大賽3月初舉辦、3月中旬頒獎，網路評分占50％、堅強評審團50％，完全公正評選，要選出最有料、最有餡、最好吃的包子，「狗要理的包子，不是狗不理的。」
他也透露，市長愛吃位於六合二路，有65年歷史的興隆居包子，自己對於包子還好，倒是吃過左營眷村的一家包子，迄今印象深刻。
網友也紛紛回應潘恆旭的臉書，「我這高雄土包子愛吃包子，但是空心包不行喔！」、「謝謝『蝗蟲厭』啊！幫高雄打廣告！愈打愈夯！」、「潘局長我們想吃有包『苦民所苦、體察民意』兩種餡料的土包子，我線上預購2萬個。」另也有不少人貼出他們的口袋名單，介紹巷仔內必吃的肉包。
(中國時報)
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