美釋放訊息 支持小英選連任
美國國務卿蓬佩奧20日援引美國副總統彭斯的講話，首度公開表達「尊重並支持」南太國家繼續支持台灣的決定。有外交人士認為，這是美國政府有意對南太平洋國家重申與台灣維持邦交的價值。由於訊息釋出時值蔡英文總統接受CNN採訪，表達決定參選2020總統大選之際，有輿論認為，美國似乎以不點名方式支持蔡英文。
美國之音報導，第19屆密克羅尼西亞地區總統峰會20日起在帛琉首都舉行2天會議，美國駐斐濟、諾魯、湯加王國、吉里巴斯、吐瓦盧大使館發布蓬佩奧對峰會的書面賀詞。
蓬佩奧表示，帛琉、吉里巴斯、馬紹爾群島、密克羅尼西亞、諾魯都與美國「同享對民主及開放社會的深厚承諾，這些共用價值是我們彼此間關係的基礎與動力。台灣也是一個民主成功故事，一個可依賴的夥伴，以及世界上一股良善的力量」。
蓬佩奧表示，「如同副總統彭斯所說，美國始終相信，台灣對民主的擁抱是一個應該被國際社會所支持的典範。我們尊重並支持你們為繼續支持台灣所做的決定，我們也呼籲你們加入全世界和我們理念相近的夥伴，支援那些正在為恢復他們國家的民主和法治而奮鬥的委內瑞拉人民。」
蓬佩奧提到的這些國家，除密克羅尼西亞外，其他國家諾魯、帛琉、吉里巴斯、馬紹爾群島都是台灣的邦交國，由於台灣並未出席峰會，也非此一論壇的參與者，蓬佩奧為何在對這個場合發表的講話中提及台灣引起注意。
(中國時報)
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