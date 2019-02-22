3年生多胎 父母都可請育嬰假
中國時報
王思慧／台北報導
過去父母雙方要請育嬰假，必須是雙胞胎或多胞胎才行，不過勞動部21日發布函釋，只要撫育2名以上未滿3歲的子女，父母就可以同時請育嬰假。雇主不得拒絕，違者可處2萬到30萬元罰鍰，新規定即日起生效。
原規定 雙胞胎以上才行
勞工在請領育嬰津貼前，得先申請育嬰留職停薪。根據《就業保險法》規定，父母不能同時請領育嬰津貼；但考量若同時扶養2名以上未滿3歲子女，或雙胞胎、多胞胎的夫妻，單獨留一個人在家中恐難以扛起照顧責任。因此去年勞動部放寬，父母同時育有2名以上未滿3歲子女，可同時請領育嬰留職停薪津貼。
育嬰津貼的給付資格規定，申請者需依《性別工作平等法》規定，辦理育嬰留職停薪，才可以申請給付。不過，根據《性平法》第16條規定，受僱勞工任職滿6個月後，在子女年滿3歲前，可申請育嬰留職停薪，期間不得超過2年；同時撫育子女2人以上者，育嬰留職停薪期間應合併計算，最長以最幼子女受撫育2年為限。
即起生效 雇主不得拒絕
儘管勞動部去年就放寬請領育嬰津貼給付資格，讓同時撫育2名未滿3歲子女的父母，雙方都可以請領育嬰津貼。但在育嬰假的部分，勞動部僅放寬生雙胞胎或多胞胎的父母，可同時請育嬰假，讓許多父母還是只能1人請育嬰假，且請領1份育嬰津貼，引發民眾抱怨父母請育嬰假「看得到吃不到」。
因此，勞動部昨日發出函釋放寬規定，只要同時撫育2名以上未滿3歲的子女，父母就可同時請育嬰假，讓雙方都能請領育嬰津貼。
根據勞工保險局統計，2018年育嬰津貼受惠人數共8萬1333人，核付金額為新台幣85億6324萬元。
(中國時報)
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