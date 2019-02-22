亞大辦學績效 全台第5
英國《泰晤士報高等教育特刊》2019年「亞太區最佳大學」排名出爐，台灣有32所大學上榜，「中亞聯大」兄弟校中國醫藥大學、亞洲大學雙雙進榜，分別名列第74、第181至190名間，辦學績效受國際肯定。此外，《Cheers》雜誌公布2019「大學辦學績效成長」TOP20調查，亞大也名列全台第5。
亞洲大學指出，「大學辦學績效成長」調查是由全台136所大學校長互評，亞洲大學獲得多位校長肯定，排名全國第5、私立大學第2名，且亞大已經連續5年與台大、台科大、清大、成大等國立資深大學並列前茅。在亞太區最佳大學排名部分，亞大位列全台第14、私大第5名。
根據《Cheers》雜誌評語指出，各大學校長推薦亞大的理由包括：亞大加速國際化發展、建立教學研究特色並成立AI人工智慧、大數據、3D列印醫療等中心。尤其，近年來亞大積極培育學生智能時代需求、鼓勵學生參加國際競賽、國際排名，也舉辦諾貝爾大師論壇等活動，是年輕、具潛力的綜合型大學。
中國醫藥大學校長、國際知名分子生物學及癌症基因專家洪明奇認為，中國醫大近年來精益求精，更結合「中亞聯大」及各大學，盼提升台灣的生醫研究到更高境界。亞大校長蔡進發指出，學校積極加強與中醫大合作，推動學生跨校選修、輔系、雙主修，進而爭取「中亞聯大」雙聯學位。
「中亞聯大」董事長蔡長海期許，中醫大與亞大兄弟登山、各自努力，兩校應發揮競合精神，再提升國際排名。亞大研發長黃志揚說，「亞太區最佳大學」300大是針對東亞、東南亞與大洋洲38國的大學評比，最後評選出13國、300所大學。
(中國時報)
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