租賃車以時計費 禁巡迴攬客
Uber與小黃之爭延燒多年，雙方多次動員上街發聲，後來Uber改與租賃業者合作，仍被計程車業抗議票價、總量不受管制，交通部昨預告修正《汽車運輸業管理規則》103條之1，規定租賃車不得巡迴攬客或排班，以日或小時為單位計費，起租時數1小時起跳等。
計程車業者昨為修法歡呼，認為是遲來的正義；租賃業則表示不滿，這兩天研究法規後再做回應。
交通部路政司在修法中，明確規範「小客車租賃業與資訊平台業者合作提供附駕載客服務者」，將提供運輸服務的小客車租賃業全面納管，並與計程車分業管理。
副司長張舜清指出，業者必須遵循5點原則，一、不得將租賃車輛外駛巡迴、排班待客租賃；二、駕駛人及車輛資料造冊列管；三、平台應充分揭露車輛、駕駛人、計費方式；四、以日租或時租方式計費，並以1小時為起租時數，但地方政府可另訂規定；五、車輛應黏貼專用標識。
張舜清說，違者可依《公路法》處9000至9萬元罰鍰，目前國內約有15萬輛租賃車，其中約6000輛與Uber合作，這次修法是針對與Uber合作的租賃車。
至於業者擔心會波及一般預約到機場的租賃車，他解釋，這種預約不屬於即時媒合，並不會受到影響。
張舜清指出，現已推動多元化計程車方案，鬆綁外觀及費率，讓業者做出市場區隔，根據統計，目前已有8縣市、36家業者、逾1800輛多元化計程車營運，若有租賃車駕駛不願意再與資訊平台合作，可以考慮轉開多元化計程車。
台北市汽車駕駛員職業工會理事長鄭力嘉則認為，目前Uber規避客運業規範的營運模式，不僅讓主管機關難以管理，乘客還有可能要承擔車輛承租人及代僱駕駛雇主連帶責任的法律責任，業界對交通部這次的修法表達支持態度。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。