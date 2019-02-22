大學博覽會 23日登場
中國時報
林志成／台北報導
今年大學學測首度5選4，各升學管道採計學測成績從至多5科降為4科，變化相當大。旺旺中時媒體集團23日、24日在北、中、南同步舉行「2019大學暨技職校院多元入學博覽會」，除有國內外近百所大學參展，還有專家演講破解今年的升學密碼。
旺旺中時媒體集團時際創意傳媒主辦大學暨技職校院多元入學博覽會已24年，今年學測成績2月25日公布，「2019大學暨技職校院多元入學博覽會」提前在23日、24日在北、中、南同步舉行，北區於台北台灣大學綜合體育館1至3樓，中區於台中國際展覽館，南區於高雄新光三越左營店彩虹市集1樓，免費參觀。
2019大學暨技職校院多元入學博覽會同時囊括大學、技職校院及軍事校院及港、澳、英、美、加、日、澳、德、新加坡等近百所知名大學參展。除了國內學校外，還設置港澳專區、海外學校專區、終身學習企業區，提供學生完整的就學、留學資訊。
今年學測仍有7成考生選擇5科全考，在個人申請管道上，變動的不只是5選4「減少科目」與「同級分超額篩選」等問題這麼簡單，往年落點資料難以參考，考生會更茫然。
博覽會將辦理「5選4─最佳推甄申請入學策略」名師開講，邀請到劉駿豪、胡天爵、藍天予、李怡萱、繆秉哲及司福民等專家，為考生解惑升學問題。
(中國時報)
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