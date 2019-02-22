學測帶手機 最重扣5級分

2019年02月22日 04:09 中國時報 簡立欣／台北報導

學測國文寫作，有考生寫了一大面「哈哈哈」，或繪製海報字體、連環漫畫；英文作文有考生寫了整紙「nothing」，或天外飛來一筆「如果可以用中文寫的話，絕對寫到你們嚇到吃手手」，全部扣1級分處理。今年許多學生違規帶手機入場，最嚴重者扣5級分。

大考中心考試委員會21日討論學測違規事件。大考中心副主任鄭中平表示，疑義答案卷共40件，包括顯示自己身分、寫了與答案無關的文字或符號以及汙損或破壞答案卷，都是扣1級分。

大考中心去年起取消應試時帶手機全部扣到零級分的懲處，不過今年仍有很多考生帶手機，考試委員們經熱烈討論後判定，有攜帶而未使用者酌扣2到3級分；有碰觸的動作就扣4級分以上，最嚴重者仍是5級分全扣。

大考中心試務召集人沈青嵩補充，有考生國寫第2大題後半篇寫滿「哈哈哈」；或用海報字體寫「第2大題作答區」、「辛苦了」、畫蟲、畫連環漫畫，還是要依規定扣分。

外界關注的國文選擇題第28-30題（樂評馬世芳談羅大佑、李宗盛），大考中心確認答案無疑義，且引用著作權法第54條，法源沒問題。

今年試場違規案件總共740件，以未攜帶證件且未於規定時間內送達358件為大宗；此外跟攜帶手機相關的有259件，包括攜帶行動電話或手表且應試時發出聲響或影響試場秩序171件，攜帶行動電話或穿戴式裝置88件。

其中台北二考區鈴響後有考生開始翻試卷，監試人員制止，鈴響完才宣布開始作答；但事實上只要鈴響就可作答，大考中心依公式補償：若60分則補償後是60.18分；80分則補償後是80.16分。

(中國時報)