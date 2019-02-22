罷工代價 華航賠償支出1.5億

2019年02月22日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

機師罷工落幕，華航昨日起航班全面恢復正常，除先前預告營收短少約6億元，補償顧客損失及所衍生各項支出也出爐，初步估計約1.54億元。此外與機師工會達成協議，第5項訴求保證第13個月全薪改為飛安獎金，每年將再增加支出約1.9億元。

道歉公開信 強化溝通

華航昨晚也發出公開信，針對罷工期間造成旅客、旅遊同業及社會大眾的不便及損失，表示鄭重致歉之意，更感謝罷工期間，努力付出的支援機師及其餘辛苦同仁；同時藉這封信，展現將重新起飛的企圖心。

華航表示，雖於第一時間即採取應變措施，盡最大努力維持約9成運能，但不管做得再多，勢必造成部分旅客行程延誤以及心理負擔，也讓長久支持華航的旅客失望了。「我們真心感到遺憾與抱歉，更對這段時間仍願選擇華航的旅客表達感謝，因為有您的支持，華航才能重新起飛。」

華航強調，從這次的經驗領悟到，透過公開透明的談判，可促進理性的溝通，勞資確實有可能更顧及對方立場找到共識，求得共好，經過這次衝擊，會鄭重承諾依然秉持飛安第一的原則，持續加強溝通，並重新檢視內部管理，以同理心與創意找到新溝通橋樑，並將顧客的滿意放在第一位。

華航表示，衷心感謝這段時間所有旅客、旅遊同業及社會大眾的包容與支持，所有的挑戰與經驗，都將成為華航未來向前邁步的勇氣與繼續成長的養分，華航將用更優質的服務與熱情，贏回社會大眾的信任。

闢彌補專區 進行善後

華航同時在官網開闢彌補專區，針對因此次罷工受影響旅客，衍生必要的食宿或交通等相關費用，可憑登機證及單據申請，檢核後提供合理補償，每位旅客上限為250美元（約新台幣7,500元）；至於團體旅客，則由原開票旅行社與華航各地分公司個案處置。

旅行業者表示，華航在此次機師應變上算是處理得宜，也不像當年空服員罷工時，航班幾近癱瘓，雖然機師罷工落幕，且約定3年半不罷工，但2次罷工對商譽已造成影響，如何說服旅客相信華航，將是更大考驗。

(中國時報)