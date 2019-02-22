台灣油價 亞鄰最低價恐掰了

2019年02月22日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

不想再當冤大頭！原本下周汽柴油要再漲，但因浮動油價機制有維持「亞鄰最低價」原則，變成汽油無法動只有柴油小漲，造成油品虧損。中油決定在提報給經濟部的油價公式修正案中，建議「亞鄰最低價」取消，或從比較92無鉛改為比95無鉛，讓油價可以依成本上調。

另由於現行浮動油價機制是每周調整，但原油運到台灣加上煉製時間，有9個禮拜落差，換言之，油價調漲時，中油收到較貴的油錢，獲利自然多，反之，油價調降時，就得承受庫存損失。

中油打算建議設立油價穩定基金制度，將油價大漲時，多出的利潤存入基金，下跌時，便有基金彌補差額。如此也可讓油價每次漲跌幅減少。此外，現行國內油價連動中東指標原油（7成杜拜、3成布蘭特），也希望改成盯住MOPS（新加坡成品油價格），實際反映油公司成本。

中東指標原油均價昨衝到66美元一桶，依油價公式，汽油下周本要再漲汽油0.6元、柴油0.7元。但因92無鉛稅前價再漲就比韓國貴，因此汽油將不調整，累積三周未漲幅度1.5元，柴油則可調漲0.3元，但剩下0.4元也因開始觸及韓國稅前價，無法反映。

中油油價公式訂有維持「亞鄰最低價」條款，也就是92無鉛、超級柴油稅前價不可比日、韓、新加坡與香港其中一地來得貴。過去油價調漲也曾碰到此天花板，但都是在國際油價非常高檔時，這次原油價格尚在60多美元就觸及，非常罕見。

因中油1月份已虧9億，汽油每凍漲0.1元，則少賺2500萬，如凍漲1.5元1個月都不調漲將虧10.5億，中油油品行銷部執行長羅博童表示，內部正在研議修正油價公式，將建議調整亞鄰最低價原則，看是取消或從盯92無鉛改為95無鉛，以目前改盯95無鉛為例，還有5.6元上調空間。台塑石化聲明，對亞鄰最低存廢沒意見，公司立場只有考慮與中油的競爭力，目前仍可維持下去。

(中國時報)