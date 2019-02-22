貿戰轉折 金豬年股市驚奇

2019年02月22日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

受惠美股攀高，台股連續漲勢，台股昨攻破1萬300點、以1萬319點作收；財信傳媒集團董事長謝金河警示，今年是金融市場最精彩，卻又驚奇的一年，要在金融市場賺到錢，又能全身而退，確實是一大挑戰，現在看到股市「奔馳」，卻不能忽略危機與信心在一線之間，像是陸美貿易戰每個轉折，都會讓股市、經濟波動非常大。

台灣玉山科技協會昨舉辦2019年春酒晚宴，特別邀請台北市長柯文哲擔任貴賓致詞，並邀請謝金河以「透視陸美貿易戰的深層底蘊」為題做演講；謝金河表示，貿易戰開打後，去年第四季投資人很悲觀但誰也沒想到，美國股市扭轉一切頹勢，只差5％就創新高，大陸股市自去年跌幅3成後，漲到現在還沒停下來，「金豬年」豬真的飛起來了。

接下來的貿易戰，謝金河認為，將從貿易戰第一輪的主戰場，轉移到科技戰，面對穩居全球5G最大市占的華為，美國是不會讓步的，因為美方清楚知道，誰取得科技話語權，誰就取得全球霸主地位，這也是為什麼美國總統川普要製造業回流美國，因製造業是科技創新基礎。

台灣玉山科技協會理事長李紀珠表示，科技引領台灣經濟命脈，協會在美、加、星等已成立16個分會，這次晚宴也邀請美國好萊塢視覺特效的數字王國執行董事暨行政總裁謝安，現場展現VR、虛擬等特殊技術分享；李紀珠表示，台灣的七年級生到北京大學取得碩士學位，27歲擔任數字王國的CEO，整頓幾乎破產的公司，歷經7年，現有2部電影作品入圍奧斯卡獎，是非常勵志的故事。

(中國時報)