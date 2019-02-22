產業利多 保留盈餘課稅鬆綁
經濟部與財政部昨前往行政院協商《產業創新條例》修正案，原先兩邊爭議不休的給予研發抵減加碼5個百分點部分，最後拍板，改以企業未分配盈餘營所稅優惠取代，針對企業未分配盈餘有「實體投資」部分，將不課5％營所稅，此案預計3月7日送行政院會審查。
台積電前董事長張忠謀曾轟保留盈餘稅為「反成長稅」，因公司保留盈餘，多用於未來投資需求，持續投資才能把餅做大，課稅將影響企業尋找創新產品的機會，工商團體也認為這是兩稅合一下的產物，應取消。
《產創條例》租稅優惠年底屆滿，經濟部提出修正案，給予延長十年優惠，還加碼研發抵減，由當年度抵減15％、三年內抵減10％，拉升為當年抵減20％，三年15％，並新增人才培育抵減10％至15％，但是遭到財政部以稅賦公平性反對。
行政院政務委員龔明鑫昨續召開《產創條例》修正案協調會議，由於相關爭議已有多次討論，且大方向仍朝增加產業租稅優惠前進，整個會議進行約2個小時，過程很快達成共識。
針對研發抵減增加5個百分點條文，昨天會議最後拍板不加碼，改以未分配盈餘營所稅優惠取代，由於此部分以企業有實體投資給予抵減，財政部也不再反對。經濟部官員說，現行規定，對企業未分配盈餘課以5％營所稅稅率，未來只要企業有實體投資如購置廠房、聘僱員工、購買設備等，即可營所稅抵減最高5％。例如某企業未分配盈餘有100億，投資60億，則60億可免課5％營所稅，但剩下40億要課徵。
(中國時報)
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