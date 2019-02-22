好樂迪將公布重訊 今日停牌

2019年02月22日 04:10 中國時報 邱莉玲 ／台北報導 ／台北報導

KTV上市公司好樂迪因有重大訊息公布，經證交所同意22日暫停掛牌交易。好樂迪今日將召開董事會，預計傍晚公告董事會決議事項，外界關注暫停交易是否與併購或處分不動產有關。

好樂迪全台有52家門市，提供一口價（歡唱加自助吧）、明碼（歡唱加單點）2種消費方式。

好樂迪資本額14.7億，按營收結構，包廂收入佔44％、餐飲收入36％、公賣收入16％，據悉，好樂迪開一家店成本約1億起跳，折舊金額高，須嚴格控制房租成本。市場曾傳出好樂迪與另家KTV連鎖業者錢櫃醞釀合併，但未取得公平會同意。據了解，好樂迪目前持有錢櫃約26％股權。

好樂迪去年營收、獲利雙雙成長，全年EPS挑戰5元。好樂迪今年來行情噴發，股價頻創新高，21日續漲1.82％以67.2元作收。

(中國時報)