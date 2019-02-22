耍鞭達人 國企博士售屋一把罩

2019年02月22日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

幼時五點多便起床練功，陳佑欣手起鞭落，長鞭便能打掉握在他人手中的花朵，國術底子深厚，不但被保送文化大學國術系，大學時還曾是優人神鼓團員、偶像團體5566師弟，不過，他碩士轉念企管，並拿到國際企業管理博士，由於主修行銷，又喜歡房仲業，當完兵後，就決定應徵信義房屋工作，成為業界屈指可數的博士經紀人，學以致用下，金豬年才過一個多月已成交2戶各逾億元房產。

目前為信義房屋大直店專員的陳佑欣，10歲就讀復興劇校，學雜技，如耍鞭、頂缸等，住在學校，每天一早五點就要起來練功，「那時最開心的是國慶表演！」這項經歷也練出了陳佑欣的毅力與耐力，且為避免表現同質性太高，也會常思索如何讓表演更多元、更具可看性，進而也對行銷感到興趣。

靠著深厚國術底子，陳佑欣被保送文大國術系，就此開啟了精彩的大學生活，曾在優人神鼓、優劇場擔任教練、團員外，後來還成為5566師弟，以其在學校組成的樂團轉型為「太極」，踏入演藝圈，只可惜還來不及發片，就解散了！

不過，即使在唸碩博士時，擔任過企管、國術、體育兼課老師，因對房仲業很有興趣，覺得頗具挑戰性，可服務很多同人，加上過去念國企時主修行銷，當完兵後，他便毅然決定投身房仲。

從事房仲近2年，陳佑欣說，「幫助買方買到物超所值的物件，以及幫助屋主賣到一個相對好的價格，這都是讓我感到開心的事情！」今年才開年1個多月已成交2件總價都逾億元的物件，業績約達200多萬。創下優異成績，陳佑欣不諱言，現在房地產資訊十分透明，為此，不但「誠懇」十分重要，同時還要能細心傾聽客戶需求。

有趣的是，信義房屋非常重視社區經營，也成為陳佑欣另一個發揮舞台，過去在雜技、國術、爵士鼓的專業，如今常因應里長伯、社區主委要求，在社區、里民活動中心表演，他透露，昔日最擅長耍鞭，所以有時會讓同仁手上拿一朵花，手起鞭落，準確地將花打落，贏得滿堂彩。

(中國時報)