美通俄門調查 最快下周宣布

2019年02月22日 04:09 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

美國有線電視新聞網（CNN）20日引述消息人士報導，美司法部最快可能在下周宣布，特別檢察官穆勒已向司法部長巴爾提交「通俄門」的調查報告，這意味歷時近2年的調查接近完成。新任司法部長巴爾在審閱穆勒的調查結果後，將做出總結提交國會。川普表示，穆勒的調查報告是否公布，「完全取決於巴爾」。

批此調查是政治追殺 根據美國特別檢察法，穆勒必須在其調查工作結束時，向司法部長提交「機密」報告，內容必須解釋所有起訴或不起訴的決定和理由，但沒有規定報告必須與國會或大眾分享。司法部長則須提出簡短的通知書，將穆勒的報告知會國會兩院司法委員會，並概述將採取什麼行動和理由。目前不清楚巴爾提交的報告範圍，以及司法部要多少時間準備。司法部和穆勒辦公室均拒絕置評。

由於川普將於27日與28日在越南會晤金正恩，司法部官員應該不樂見「通俄門」調查影響白宮的外交努力，所以宣布結案的確切時間仍未敲定。

俄羅斯被指干預2016年美國總統大選，並可能與當選總統的川普陣營串通。穆勒負責調查這起「通俄門」案，以及共和黨籍的川普是否妨礙司法。川普一直否認與俄國有任何串通行為，並批評通俄門調查是「政治追殺」。

美有權知道川普是不是騙子

川普表示，穆勒的調查報告是否公布，完全由巴爾自行決定，他不會干涉。他在白宮說：「這完全由新任司法部長決定。他是一個出色的人，他真的尊重國家、尊重司法部，完全取決於他。」

上周才獲聯邦參議院同意其任命案的巴爾曾在任命聽證會上表示，穆勒向司法部提交的調查報告屬於機密，司法部不一定要全盤向國會及大眾公開，他會盡可能做到透明，但拒絕承諾會公布整份報告。聯邦眾議院司法委員會成員、民主黨籍眾議員柯恩（Steve Cohen）則告訴CNN，美國有權知道川普是不是個騙子。

68歲的巴爾2017年曾強力批評穆勒的通俄門調查。巴爾去年向司法部和白宮呈交一份報告，主張穆勒不得就川普2017年5月開除聯邦調查局（FBI）局長柯米一事指控總統妨礙調查。穆勒迄今已用不同罪名起訴6名川普的前助理或親信。

(中國時報)