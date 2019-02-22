川普暗示川金會 還有第三集
美國總統川普就預定27日至28日在越南河內舉行的第二次「川金會」一事表示，「我不認為這是最後的會談」，暗示有可能舉行第三次會談。日本共同社指出，鑑於川普早早設想下次會談，第二次川金會恐難期待北韓無核化大獲進展，美朝談判趨於長期化的可能性升高。
川普20日在白宮向媒體表示，北韓不會再進行核試驗或試射飛彈，又稱，他本人也希望解除對平壤的制裁，但對方必須採取行動，再次敦促平壤採取無核化措施。韓媒說，川普直接提及「解除制裁的條件」較為罕見。
川普前一天會見記者時則說，「我最終希望北韓能實現無核化」，但同時稱「只要沒有核試驗，我沒有什麼可著急的（no rush）」，「我們並沒有迫在眉睫的時間表。」韓媒指出，川普共使用了5次「不著急」，顯示相較於北韓的「完全無核化」，美國將集中於核凍結或遏制試驗等的「情況管理」。
南韓《朝鮮日報》21日報導，美國國務卿蓬佩奧表示：「期待金正恩能夠切實地減少核武器對全世界造成的威脅。」他暗示，本次無核化談判可以在阻止「核擴散」，或不進行「核試驗」的水平上達成協議。也有看法認為，川普的說法意在降低美國朝野的期待，或者避免向北韓透露會談戰略。
此外，南韓總統文在寅19日在與川普通話時稱：「作為引導北韓無核化措施的相應措施，希望能夠讓南韓發揮作用」，「（南韓）將負擔起與北韓的經濟合作。」南韓《中央日報》報導說，南韓政府擬在遵從國際社會對朝制裁的同時，討論重啟開城工業園區和金剛山旅遊項目的方案，並就此向美國提議。
(中國時報)
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