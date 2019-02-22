傳金正恩訪河內 要搭60小時火車

2019年02月22日 04:09 中國時報 蔡致仁／綜合報導

第二次「川金會」將於下周舉行。消息人士指出，為了安全，北韓領導人金正恩決定捨棄速度最快的飛機，坐自己的專列再轉汽車前往越南首都河內。金正恩果真搭火車赴會，可能要花兩天半的時間才能抵達目的地，且途中還可能導致大陸高鐵誤點。

金正恩與川普的第二次峰會預定27日至28日在越南首都河內舉行。法新社引據越南政府消息人士指出，北韓官員代表團18日從河內坐車前往越南與大陸接壤的邊境地區，在涼山市進行考察。日本朝日電視指出，北韓代表團還去了靠近中國邊境的火車站，仔細調查當地路況。

由於涼山市沒有機場，媒體推測金正恩可能會坐火車借道大陸前往越南。路透20日引據2名熟悉川金會維安與後勤事務人士的話，進一步證實這個猜測。報導指出，越南正在為金正恩乘火車來訪做準備。

路透稱，金正恩先坐專列從平壤出發，到越南邊境城市同登後改坐汽車，再行駛170公里抵達河內。全程需要兩天半時間。金正恩預計25日造訪越南，因此最快22日或23日就要出發。

南韓媒體NK News引述知情人士報導，金正恩的專列「可能會在路上引起很多麻煩」。這列火車每節車廂均裝有防彈裝甲，最高行駛速度每小時僅60公里，可能會連累大陸高鐵誤點。

在交通極其發達的今天，外國元首搭乘火車出訪相當罕見，但北韓是例外。金正恩曾搭乘火車出訪大陸，金正恩的父親金正日2001年出訪俄羅斯時也是火車出行。平壤到莫斯科行程距離逾8000公里，來回花費近24天。相比之下，來回僅6天的越南之旅不算浪費時間。

日本富士電視分析指出，儘管坐火車前往越南相當耗時，但在行經大陸途中可安排與陸方官員在車內舉行會談。對於這項報導，大陸外交部發言人耿爽回應記者提問時回答：「中朝之間有高層互訪的傳統，至於你說的情況，我不掌握。」

(中國時報)