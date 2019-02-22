川普藉政治任命 阻撓聯邦執法

2019年02月22日 04:09 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

針對特檢穆勒領軍的通俄門調查，川普多次形容是騙局、政治迫害和假新聞。據《紐約時報》整理發現，川普持續透過在幕後運作，以破壞多項牽涉到他總統大位的調查，手段包括藉由具針對性的政治任命，以阻撓聯邦執法，並對穆勒團隊發動烏賊戰。

紐時報導，川普從政府內部施壓的舉動包括：

第一，在紐約聯邦法院調查他前私人律師柯恩涉嫌支付封口費的官司上，川普想安插對他死忠的人馬。

川普的首任司法部長塞申斯因為決定迴避通俄門調查，長期遭川普羞辱，去年11月塞申斯「被下台」，川普問代理部長惠特克，能否找個自己人，負責紐約這樁牽扯到他的訴訟。惠特克沒有答應老闆的要求。

川普心中的人選，是紐約南區法院的檢察官伯曼，但他已因另一項利益衝突而迴避調查。惠特克曾告訴同僚，他的部分職責是為總統「擋手榴彈」，但無證據顯示，惠特克採取進一步行動、從司法部檢察官手中，把調查的主控權搶過來。不過惠特克的確對同事說，紐約檢察官需要「大人監督」。

第二，川普針對通俄門調查的公然非難，已從公關策略演變為法律戰略。

川普在推特和訪問中對調查團隊的攻擊，已超越針對個人的批評，而轉為破壞調查的行動。手法包括攻擊調查人員、質疑執法部門調查手段的合法性、破壞證人的名聲-這其中有大多數是川普曾盛讚的親密盟友。

在國會中，忠於川普的共和黨人也開始調查案件，並向司法部施壓，要求了解保密調查程序的細節，上述舉措都讓川普龍心大悅。

第三，川普的首任國家安全顧問弗林遭開鍘後，白宮律師團曾就發表誤導性的公開聲明，撰寫機密備忘錄。

白宮律師擔心外界對弗林突然卸任眾說紛紜，弗林2017年2月請辭。弗林稱，請辭是因為他和俄駐美大使會面一事「無意」誤導副總統彭斯等高級官員。

川普與顧問次日開會討論如何給說法，一名顧問提起，時任眾院議長萊恩告訴記者是總統要弗林辭職，川普對此相當滿意，要時任新聞祕書史派瑟在媒體簡報時使用這個說法。

第四，川普以為，開除弗林，通俄門調查就可畫下句點。

據川普長期盟友─前新澤西州長克里斯蒂的新書，川普在兩人共進午餐時告訴他，炒了弗林就可結束通俄門調查。儘管克里斯蒂不這麼認為，川普仍堅持己見。

(中國時報)